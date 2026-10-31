Imagem gerada por IA Halloween ou Dia do Saci?

No dia 31 de outubro é marcado por duas comemorações muito famosas que têm propostas diferentes, mas dividem a mesma data no calendário brasileiro: o Halloween, conhecido como Dia das Bruxa s, e temos também o Dia do Saci. Enquanto a primeira celebração ganhou popularidade com suas fantasias, decorações temáticas e a tradicional brincadeira de “doces ou travessuras” , a segunda busca valorizar as lendas e os personagens do folclore nacional.

Nesses últimos anos, o Halloween passou a fazer parte da rotina de escolas, festas e estabelecimentos comerciais no Brasil, principalmente por influência de filmes, séries e da cultura pop internacional. Mas, ao mesmo tempo, o Dia do Saci surgiu como uma forma de incentivar o conhecimento das tradições brasileiras e dar mais visibilidade a personagens que fazem parte da nossa cultura.

O que é o Dia do Saci e por que ele é comemorado em 31 de outubro?

O Dia do Saci é uma data dedicada para a valorização do Saci-Pererê e de outros personagens do folclore brasileiro . A proposta é incentivar o contato com histórias, mitos e tradições populares que são passados de geração em geração.

A escolha do dia 31 de outubro está relacionada ao crescimento da popularização do Halloween no país. A ideia de criar uma comemoração dedicada ao Saci foi justamente oferecer um espaço maior para a cultura nacional em uma data que já estava ganhando destaque por influência estrangeira.

Em São Paulo, a comemoração foi instituída pela Lei estadual nº 11.669, de 13 de janeiro de 2004. Já na esfera federal, teve iniciativas para criar uma data nacional, mas é importante diferenciar os projetos apresentados da existência de uma lei federal em vigor.

Mas quem é o Saci-Pererê?

Com seu gorro vermelho, uma perna só e um ser bastante travesso, o Saci-Pererê é um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro.

De acordo com as histórias populares, ele gosta de pregar peças, esconder objetos, assustar viajantes e provocar pequenas confusões. Também é conhecido por aparecer em redemoinhos de vento, que, de acordo com a lenda, seriam uma das formas de ele se deslocar.

Imagem gerada por IA A lenda do Saci-Pererê

A história do Saci reúne influências culturais de diferentes povos que contribuíram para a formação do Brasil. E com isso, existem versões diferentes da lenda, que variam de acordo com cada região brasileira e com as tradições de cada comunidade.

O personagem também ganhou destaque na literatura brasileira, especialmente nas obras de Monteiro Lobato, que levou figuras do folclore para o desenho Sítio do Picapau Amarelo.

Além de divertir crianças e adultos, histórias como a do Saci ajudam a manter vivas as tradições populares e a memória cultural do país. Essa valorização, inclusive, é um dos principais objetivos do Dia do Saci.

E qual é a origem do Halloween?

Se o Dia do Saci tem suas raízes nas lendas brasileiras, o Halloween possui uma história ligada a antigas tradições europeias.

A comemoração tem relação com o Samhain, uma celebração dos povos celtas associada ao fim da época das colheitas e à chegada de um novo período do ano no hemisfério Norte. Com o passar do tempo, diferentes costumes religiosos e populares contribuíram para a formação do Halloween como conhecemos hoje.

Imagem gerada por IA Halloween nos Estados Unidos

O próprio nome vem da expressão inglesa All Hallows’ Eve (véspera do Dia de Todos os Santos).

A festa ganhou grande popularidade nos Estados Unido s, onde se tornou comum decorar casas com abóboras, usar fantasias de personagens assustadores e organizar festas temáticas. Outra tradição bastante conhecida é o “doces ou travessuras” , em que crianças fantasiadas visitam casas para pedir doces.

No Brasil, o Halloween ganhou espaço em escolas de idiomas, festas particulares, eventos temáticos e no comércio. Além de influência de filmes, séries e personagens internacionais, também ajudou a tornar a data mais conhecida entre os brasileiros.

E, quando o assunto é se fantasiar e participar de uma festa, existe uma comemoração brasileira que entra na comparação, o carnaval.

Halloween e Carnaval brasileiro: o que as duas festas têm em comum?

Apesar de terem origens e significados diferentes, o Halloween e o Carnaval brasileiro compartilham o mesmo elemento, a liberdade de se expressar por meio das fantasias.

No Halloween, é comum encontrar pessoas vestidas de bruxas, vampiros, monstros e personagens da cultura pop. Já no Carnaval, as fantasias costumam ser mais variadas e coloridas, com referências à música, à cultura brasileira, a personagens conhecidos e à criatividade de cada folião.

Elaine Guimarães / iG Foliões abusam da criatividade para criação de fantasias em Olinda

As duas comemorações também movimentam festas, eventos e o comércio, além de oferecerem oportunidades para reunir amigos e participar de atividades temáticas.

A principal diferença está na proposta cultural de cada uma. Enquanto o Halloween tem tradições ligadas ao Dia das Bruxas, o Carnaval brasileiro é marcado pela música, pelos desfiles, pelos blocos de rua e pela diversidade de manifestações culturais.

Essa comparação ajuda a entender como diferentes celebrações podem conquistar espaço no Brasil e ganhar características próprias.





Essa combinação pode ser uma maneira divertida de conhecer outras culturas sem deixar de lado as histórias que fazem parte da identidade brasileira.

Como comemorar o Dia do Saci?

Confira algumas ideias para celebrar o Dia do Saci:

Contação de histórias: conhecer a lenda do Saci e outras narrativas do folclore brasileiro;

Leitura de livros: explorar obras de autores nacionais que apresentam personagens e mitos populares;

Atividades escolares: organizar pesquisas, desenhos, apresentações e peças teatrais inspiradas nas lendas brasileiras;

Oficinas culturais: produzir máscaras, ilustrações e fantasias de personagens como Curupira, Iara, Cuca e Boitatá;

Festas temáticas: unir a criatividade das fantasias de Halloween a elementos do folclore nacional.

Além de tornar a comemoração mais interessante, essas atividades ajudam a aproximar diferentes gerações das tradições brasileiras e incentivam a transmissão de histórias que fazem parte da nossa cultura.

Halloween ou Dia do Saci: qual é celebrado no Brasil?

Ambos. tanto o Halloween quanto o Dia do Saci são lembrados em 31 de outubro, mas representam tradições diferentes.

Enquanto o Halloween conquistou espaço no Brasil por influência da cultura internacional, o Dia do Saci foi criado para incentivar a valorização do folclore e dos personagens nacionais.

Mais do que uma disputa entre bruxas, monstros e criaturas fantásticas de um lado e personagens brasileiros do outro, a data pode ser uma oportunidade para conhecer diferentes culturas e ampliar o contato com as tradições populares.

Assim como acontece no Carnaval, em que as fantasias ajudam a expressar criatividade e identidade, o dia 31 de outubro também pode ser celebrado de diferentes maneiras. A diferença é que, nessa data, existe ainda a oportunidade de dar mais destaque para nossas lendas.