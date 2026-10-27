Joédson Alves/Agência Brasil Flávio Bolsonaro (PL)

Três duputados federais pediram nesta terça-feira (27) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prisão preventiva do senador Flávio Bolsonaro (PL) e sua inclusão no alerta vermelho da Interpol, caso a prisão seja autorizada.

Os parlamentares Lindbergh Farias (PT), Rogerio Correia (PT) e Ana Elisa Santos (PT), deputada eleita, alegam que Flávio descumpriu a ordem de entregar os passaportes e apontam o risco de ele deixar o Brasil.

O prazo de 24 horas para entregar os documentos terminou na manhã desta terça-feira, mas o senador não apresentou os passaportes. Depois disso, a Polícia Federal (PF) cancelou os documentos em seu sistema.

Apesar de não ter cumprido a ordem judicial, Flávio ainda não é considerado foragido, pois não há mandado de prisão contra ele.

O alerta vermelho da Interpol, solicitado pelos deputados, serve para informar às autoridades de outros países que uma pessoa é procurada e pode ser localizada para que sejam tomadas as medidas previstas na legislação de cada país.

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Senador chegou aos EUA

O advogado mexicano Simón Levy, aliado de Donald Trump, disse em suas redes sociais que Flávio chegou aos Estados Unidos e atribuiu ao secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio, a organização da chegada do senador ao país.

Até o momento, porém, nenhum comunicado oficial do governo estadunidense, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) ou da Polícia Federal confirma a chegada do senador aos EUAnem como ele teria saído do Brasil.

A última mensagem do senador à aliados teria sido enviada por volta das 08h ao senador Rogério Marinho (PL), que coordenou sua campanha presidencial. Na mensagem, Flávio teria dito que estava “esfriando a cabeça”. No entanto, não respondeu quando Marinho perguntou se ele havia deixado o país.





A viagem teria acontecido após Flávio afirmar que não deixaria o país e que entregaria seu passaporte à Polícia Federal.