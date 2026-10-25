Gerado por IA Urna eleitoral

As urnas eletrônicas foram fechadas às 19h deste domingo (25), após a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições de 2026 em todo o Brasil. A decisão foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que estendeu o prazo por duas horas.

A medida atendeu a um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontou dificuldades no transporte público em municípios da Bahia, como Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas. Segundo a representação, a insuficiência de ônibus poderia prejudicar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também solicitou a ampliação do horário em razão das fortes chuvas nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Com a determinação, o recebimento dos votos foi estendido até as 19h em todas as seções eleitorais do país. A medida buscou garantir condições para que os eleitores pudessem chegar aos locais de votação diante dos problemas relatados pelas campanhas.

A apuração dos votos e as atualizações sobre o segundo turno das eleições podem ser acompanhadas pelo portal iG e pela live especial no YouTube.