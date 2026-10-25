Pedro H Lopes / iG O pedido da campanha de Flávio Bolsonaro foi encaminhado ao presidente do TSE, ministro Nunes Marques

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste domingo (25), que o horário de votação do segundo turno seja prorrogado até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A solicitação foi motivada por problemas provocados pelas chuvas, como alagamentos, interdições de vias e falta de energia elétrica, que podem dificultar o acesso dos eleitores às urnas.

O pedido foi encaminhado ao presidente do TSE, ministro Nunes Marques. Além da ampliação do prazo, a campanha quer que a divulgação dos resultados da eleição presidencial comece somente após o encerramento da votação nos locais contemplados pela medida.

Quais cidades podem ter votação prorrogada?

O pedido apresentado pela campanha inclui municípios dos três estados. Em São Paulo, a solicitação abrange dez cidades:

São Paulo;

Jundiaí;

Itapevi;

Americana;

Santa Bárbara d’Oeste;

Itapetininga;

Botucatu;

Apiaí;

Ribeira;

Iporanga.

No Paraná, a medida contempla Curitiba e Guaratuba. Já em Santa Catarina, os municípios citados são Tijucas, Videira, Trombudo Central, Joaçaba e Águas de Chapecó.

A defesa argumenta que as condições climáticas e os problemas de infraestrutura comprometeram o deslocamento de parte dos eleitores. Segundo a campanha, houve mudanças de locais de votação, vias alagadas e interrupções no fornecimento de energia.

Eleitores enfrentaram mudanças e dificuldades de acesso

Entre os exemplos apresentados no pedido, a campanha afirma que 3.745 eleitores tiveram suas seções transferidas em Curitiba e Guaratuba. Em Itapevi, na Grande São Paulo, outros 446 precisaram votar em uma escola diferente porque o entorno do endereço original ficou inacessível.

Os advogados sustentam que permitir o voto de quem já estiver na fila às 17h não resolve todos os problemas, já que algumas pessoas podem enfrentar dificuldades para chegar aos locais de votação antes do encerramento previsto.

A defesa afirma que o eleitor não deve ter de escolher entre a própria segurança e o exercício do direito ao voto diante de alertas meteorológicos e alterações nas condições de acesso.

Campanha propõe alternativas ao TSE

Caso a prorrogação para todos os municípios não seja autorizada, a campanha sugere ampliar o horário em seções específicas que tiveram o acesso prejudicado. A proposta menciona locais de Itapevi e Americana, em São Paulo, além de Curitiba e Guaratuba, no Paraná.

Outra alternativa apresentada é permitir que juízes eleitorais dos três estados autorizem até duas horas adicionais em seções onde sejam constatados problemas causados por alagamentos, deslizamentos, interdições de vias ou falta de energia.

A campanha também pede que a medida possa alcançar outros locais identificados pela Justiça Eleitoral como afetados pelas condições climáticas.

Até a última atualização das informações consultadas, não havia confirmação de que o TSE tivesse autorizado a extensão do horário solicitada pela campanha.