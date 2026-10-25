Marcela Gonzaga/iG Extremos predominam sob o Brasil durante esta semana

O segundo turno da eleição, agendado para este domingo (25), vai ser de tempo instável, com previsão de muita chuva nos principais colégios eleitorais do país.

A previsão indica instabilidades para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por outro lado, no Norte e no Nordeste, o predomínio vai ser de sol e tempo firme.

Segundo os meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidades, inclusive, de pancadas fortes, passageiras e isoladas.

Este cenário está associado à atuação de áreas de baixa pressão, além da formação de um novo ciclone extratropical na costa da Região Sul.

O sistema ainda deve organizar uma frente fria, ampliando ainda mais as condições para chuva, principalmente no centro-sul do país.

Sendo assim, o domingo de eleição será de chuvas concentradas no centro-sul do Brasil. Por outro lado, no Norte e Nordeste, o dia vai ser de sol, tempo seco e temperaturas elevadas, com possibilidade de chuvas isoladas.

Veja a previsão por região para este domingo (25):

Sul

Neste domingo, na região Sul, as condições indicam ocorrência de chuvas, com tempestade de maior intensidade entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná.

Parte da região está sob um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. O alerta é válido para o norte e leste do Paraná, no leste de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul. O aviso inclui as três capitais da região.

Ainda segundo o Inmet, as temperaturas ficam baixas em toda a região, inclusive com sensação térmica de ainda mais frio, por conta da atuação dos ventos.

Sudeste

Também vai haver instabilidades no decorrer de todo o domingo de eleições no Sudeste. O Inmet informou que há aviso meteorológico indicando condições de severidade para a parte mais ao leste do estado de São Paulo, incluindo região metropolitana, e no sul de Minas Gerais.

No Rio de Janeiro, a previsão indica chuva com trovoadas ao longo do dia. A condição também é válida para o Triângulo Mineiro, região central de Minas Gerais, e em áreas do oeste e sul do Espírito Santo.

Grande parte da região também está sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades válidas.

Ainda segundo o Inmet, somente o norte de Minas Gerais fica fora da área do aviso, porém, há possibilidade de chuvas isoladas nessas áreas.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, de acordo com a previsão, há condição de pancadas de chuva em todos os estados. As áreas de maior severidade ficam em grande parte do Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso e em Goiás.

Nesses pontos há chance de trovoadas, rajadas de vento e até queda de granizo pontual.

Por outro lado, as temperaturas máximas ao longo do dia passam dos 40°C em áreas do Mato Grosso.

Porém, no decorrer do domingo, com o avanço da nebulosidade e das chuvas, as temperaturas caem e, no Mato Grosso do Sul, as mínimas podem chegar a 10°C.

Norte

No Norte, as condições de tempo devem variar na região. A previsão indica pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas em pontos isolados, inclusive em algumas capitais como Manaus, Belém e Palmas.

Por outro lado, o sol deve predominar em grande parte dos municípios ao longo do dia.

Sendo assim, as temperaturas máximas da região, na área entre o Amazonas e o Pará, os termômetros devem passar dos 40°C.

Nordeste

Para a região Nordeste, a previsão indica predomínio de sol em quase toda a região. Ainda assim, há chance de chuvas fracas e isoladas ao longo do litoral.

Em boa parte do estado da Bahia, as instabilidades devem aumentar e há chance de pancadas de chuvas.

Porém, o calor é forte em toda a região, com máximas de até 41°C no oeste da Bahia e no norte do Piauí.

Impacto em abstenção

De acordo com os meteorologistas da Metsul, existem estudos científicos que relacionam chuva e o comparecimento às urnas.

Os estudos mostram que a dificuldade de acesso aos locais de votação pode ser provocada por condições ambientais extremas.

Sendo assim, os cientistas identificam uma associação entre a precipitação e a redução da participação eleitoral, indicando que o mau tempo pode afastar principalmente eleitores menos propensos a comparecer.

Mesmo assim, não tem como garantir que o impacto da chuva no número de abstenções.

Um dos principais obstáculos para avaliar esta influência, segundo o Metsul, é a carência de estudos específicos e de cruzamentos sistemáticos entre dados eleitorais e meteorológicos.

Isso faz com que seja dificultada a identificação da relação entre municípios atingidos por chuva intensa e as taxas de abstenção superiores às de localidades com tempo seco.

O nível da motivação do eleitor também é um fator que dificulta qualquer análise.





