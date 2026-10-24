Ricardo Stuckert, PR Lula / Campanha Flávio Bolsonaro Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) concentram os últimos atos de campanha deste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, nos três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Lula fará caminhadas no Rio e na capital paulista, enquanto Flávio participará de uma mobilização em Belo Horizonte e encerrará a agenda no Rio de Janeiro, em frente a residência do pai, ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula tem dois compromissos marcados para o último dia de campanha. Às 10h, o presidente participa de uma caminhada na orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

À tarde, às 16h, encerra a campanha com uma caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo. A concentração para o ato paulista está prevista para as 14h, na região da Alameda Campinas.

A estratégia do petista é ampliar a mobilização de apoiadores nas ruas e reforçar a busca por votos no Sudeste, região em que enfrentou dificuldades no primeiro turno.

Flávio Bolsonaro

Já Flávio Bolsonaro começa o sábado em Belo Horizonte, onde participa de uma mobilização organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL). O ato, chamado de “Bloco do Nikolas”, terá concentração às 10h na Praça do Papa, com trio elétrico e motociata. A programação prevê encerramento na Praça da Liberdade, na região central da capital mineira.

O senador também tem um compromisso no Rio de Janeiro à tarde, em uma carreata com saída prevista da Praça do Ó, na Barra da Tijuca, em direção à residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Até o momento, o horário exato do ato não foi confirmado.

Estratégias

As últimas agendas de campanha de Lula e Flávio, que chegam no segundo turno empatados, segundo as pesquisas de intenção de votos, refletem a estratégia dos partidos de mobilizar suas bases eleitorais na reta final da disputa.

Enquanto Lula aposta em caminhadas com apoiadores e artistas no Rio e em São Paulo, Flávio busca demonstrar força nas ruas com a participação de aliados políticos e motociatas.





As atividades de campanha terminaram às 22h, conforme o calendário eleitoral.

Os atos ocorrem após o último debate presidencial, nesta sexta-feira (23), na TV Globo. Neste domingo (25), os brasileiros voltam às urnas no segundo turno das eleições 2026.

Além da escolha do presidente, eleitores do Distrito Federal, Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Tocantins também retornarão aos colégios eleitorais para escolher governador.