Divulgação: Concessionária BH Airport Aeroporto de Confins - Belo Horizonte, Minas Gerais

Um voo que partiria do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), com destino a São Paulo foi cancelado na noite de quinta-feira (22), após uma ameaça de bomba ser encontrada em uma carta no banheiro da aeronave.

O avião, que deveria decolar às 20h30, permaneceu no pátio por cerca de cinco horas, e mais de 170 passageiros precisaram remarcar a viagem. Após as vistorias, a Polícia Federal (PF) informou que nenhuma ameaça foi encontrada. As informações são do jornal O Tempo.

Conforme apurado pelo O Tempo, a suspeita começou depois que funcionários encontraram uma carta no banheiro da aeronave com uma ameaça de ataque a bomba.

Diante da situação, os procedimentos de segurança foram acionados, e o avião foi impedido de decolar. Passageiros e tripulantes permaneceram na aeronave durante parte da ocorrência, enquanto as autoridades realizavam as primeiras verificações.

Segundo o relato de uma passageira ao jornal, os ocupantes ficaram retidos por aproximadamente três horas. Depois desse período, os passageiros foram desembarcados e encaminhados em grupos para uma sala de revista.

Passageiros passaram por revista e teste para detectar pólvora

Ainda segundo o relato publicado pelo O Tempo, a Polícia Federal conduziu os passageiros em grupos de cerca de dez pessoas para a inspeção. As bagagens foram verificadas, e os agentes utilizaram fitas para detectar possíveis vestígios de pólvora, inclusive nas crianças.

A passageira afirmou que o procedimento de revista durou aproximadamente duas horas. Ao fim das verificações, passageiros e tripulação foram liberados.

Como a aeronave não poderia realizar a viagem prevista, os clientes foram orientados a remarcar as passagens.

A passageira também relatou insatisfação com a falta de informações sobre o motivo da operação durante a espera. Segundo ela, o restante do aeroporto continuou funcionando normalmente.

Polícia Federal não encontrou ameaça

Em nota, a Polícia Federal informou que adotou os procedimentos de segurança necessários e que não foram encontrados elementos que justificassem uma prisão.

A corporação também afirmou que ninguém foi conduzido durante a ocorrência.

A BH Airport, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, informou que acionou as autoridades competentes e os protocolos previstos no Plano de Emergência do Aeroporto assim que tomou conhecimento do caso.





Passageiros precisaram remarcar a viagem

Com o cancelamento do voo, os passageiros tiveram que reorganizar seus deslocamentos para São Paulo. A aeronave permaneceu impedida de decolar durante a realização dos procedimentos de segurança.

Apesar da ameaça relatada, as vistorias não identificaram elementos que confirmassem a existência de uma bomba ou de outro risco que justificasse uma prisão, segundo a Polícia Federal.