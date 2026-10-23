Divulgação / Receita Federal Receita apreende drogas enviadas do Rio em transportadoras no Ceará

A Receita Federal apreendeu 2 mil comprimidos de ecstasy, 1 kg de metilenodioximetanfetamina (MDMA) e 300 gramas de haxixe durante uma fiscalização em transportadoras de Fortaleza, no Ceará. As drogas estavam escondidas em encomendas postais que saíram do Rio de Janeiro.

A ação contou com o apoio de cães farejadores, que auxiliaram na identificação dos pacotes suspeitos selecionados para inspeção.

Segundo a Receita Federal, a apreensão ocorreu durante uma fiscalização da Divisão de Vigilância e Repressão da 3ª Região Fiscal em empresas de transporte localizadas em Fortaleza.

Material foi encaminhado à Polícia

Após a identificação das substâncias ilícitas, o material foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.

O objetivo é identificar os responsáveis pelo envio das drogas a partir do Rio de Janeiro e descobrir quem receberia as encomendas na capital cearense.

Em nota, a Receita Federal informou que a ação faz parte do trabalho de combate ao tráfico de drogas por meio do monitoramento de encomendas postais e da fiscalização em empresas de transporte e busca ampliar a repressão ao envio de substâncias ilícitas que tentam circular entre diferentes estados utilizando esse tipo de serviço.

IR 2026: Receita Federal libera consulta a lote extra hoje (23)

A Receita Federal abre, às 9h da data de hoje (23), a consulta referente a lote extra de restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, serão pagos R$ 531,6 milhões para em torno de 184,4 mil contribuintes, com depósito previsto para serem pagos em 30 de outubro.

Para saber se está dentre os beneficiados, pode consultar a situação da restituição pelo site da Receita Federal, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual).

Esse lote é destinado, a pessoas que regularizaram pendências e saíram da malha fina do Imposto de Renda tanto deste ano e quanto a anos anteriores. Isso significa que quem teve a declaração retida, mas conseguiu corrigir os problemas identificados pelo Fisco, pode receber os valores neste pagamento.







