Mário Rocha/Defesa Civil Granizo Eldorado do Sul

Um novo ciclone extratropical deve causar mais chuvas para parte do país nesta sexta-feira (23). As informações são dos meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com os especialistas, as áreas de baixa pressão favorecem a formação das instabilidades, sendo assim, a previsão indica tempestade e granizo para o Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

Além disso, o Inmet informou sobre a formação de um novo ciclone extratropical entre o litoral gaúcho e o Uruguai. O sistema também traz uma frente fria e deve provocar a queda das temperaturas no Sul e em partes do Sudeste.

Por outro lado, no Norte e no Nordeste, as instabilidades diminuem. A previsão indica que o sol vai predominar e as temperaturas devem subir ainda mais.

Veja a previsão por região:

Sul

Nesta sexta-feira (23), deve ter registro de chuva com trovoadas em todo o Sul. No Paraná, há também a possibilidade de queda de granizo.

Além disso, em partes do estado paranaense, Santa Catarina e a área mais ao oeste do Rio Grande do Sul, está vigente um aviso laranja de perigo para tempestades.

O alerta indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Inmet também informou que uma frente fria deve provocar a queda das temperaturas na Região Sul a partir da tarde de sábado (24).

Com o avanço de uma massa de ar mais fria, a chuva deve perder intensidade e pode ocorrer apenas de forma mais isolada.

Sudeste

As áreas de instabilidade também atingem o Sudeste e trazem chuva para grande parte da região nesta sexta-feira (23).

De acordo com o Inmet, chove com trovoadas em todos os estados da região. Porém, o tempo fica ainda mais fechado em parte de São Paulo e no sul de Minas Gerais, onde pode haver queda de granizo durante a tarde.

Além disso, áreas de todos os estados estão sob um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, incluindo as capitais do Sudeste.

O tempo fica um pouco mais aberto apenas no norte de Minas, porém, o céu permanece com muitas nuvens e pode chover nessas áreas durante a noite.

No sábado (24), o tempo continua instável em todo Sudeste e o dia deve ser chuvoso em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste, o tempo também fica chuvoso. Para a parte mais ao sul do Mato Grosso do Sul, ainda há previsão de tempestades com queda de granizo. Também deve chover com trovoadas em todo o estado.

Com isso, há aviso laranja de perigo para tempestades no sul do MS.

Além disso, a chuva atinge também partes de Goiás e do sul do Mato Grosso. No Distrito Federal e nas demais áreas de Goiás e do Mato Grosso, a previsão indica a possibilidade apenas de chuvas isoladas.

No sábado (24), instabilidades persistem sobre o Centro-Oeste, porém, o sol volta a aparecer entre nuvens em grande parte da região e as temperaturas sobem.

Norte

Nesta sexta-feira (23), na Região Norte, a presença de umidade na atmosfera mantém o tempo instável, com chuva e trovoadas no oeste do Amazonas, no Acre e parte de Rondônia.

Inclusive, no Acre e em parte do Amazonas, há aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas.

A previsão também indica a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia em outras partes da Região Norte.

Ainda segundo o Inmet, uma massa de ar seco e quente ganha força em grande parte da Região Norte, principalmente nos estados do Amapá, Pará e Tocantins. Nesses pontos, há predomínio de sol entre nuvens, e as temperaturas ficam altas.

Nordeste

Já no Nordeste, o tempo fica firme em grande parte da região, com exceção do litoral dos estados da Bahia, de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco. Nesses pontos, há a possibilidade de chuvas isoladas.

Ao longo do dia, as nuvens aumentam no sul baiano e, a partir da noite, há condições para chuva e trovoadas no sul do estado, nas regiões de Vitória da Conquista e Porto Seguro.

Nas demais áreas da região, o céu varia entre poucas nuvens no sertão e muitas nuvens nas demais áreas, mas não há previsão de chuva.

A previsão ainda indica um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar. O alerta é válido para o leste do Maranhão, para o Piauí, partes do Ceará, do Rio Grande do Norte, a área mais ao oeste da Paraíba (PB), além de Pernambuco e parte da Bahia.



