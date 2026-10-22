Felipe Carvalho O terminal de ônibus do Tietê, em São Paulo, é a maior rodoviária da América Latina

Quem precisa viajar dentro do estado de São Paulo para participar do segundo turno das eleições neste domingo (25) terá gratuidade nas passagens, de acordo com o Governo de São Paulo. A medida atende ao Decreto nº 70.916/2026, publicado no Diário Oficial do Estado (DOESP), e à Resolução nº 23.751/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como ocorreu no primeiro turno, os passageiros poderão viajar sem pagar passagem durante todo o dia, das 0h às 23h59, no transporte rodoviário.

A gratuidade também vai ocorrer nas linhas operadas pela CPTM, Metrô, Motiva, TIC Trens e Trívia Trens, no período das 6h às 20h.

Para evitar filas, é importante retirar as passagens com antecedência nos guichês das empresas de ônibus.

Os ônibus que operam na região metropolitana também terão gratuidade?



De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), no caso dos ônibus metropolitanos gerenciados pela Artesp, a medida também valerá das 6h às 20h.

A pasta também afirma que as operadoras de trilhos e as concessionárias de ônibus intermunicipais terão trens e ônibus para atender à população em pontos estratégicos, com monitoramento permanente da operação e possibilidade de reforço da frota, se necessário. Também haverá reforço no quadro de funcionários responsáveis pelo atendimento aos passageiros nas estações.

Os ônibus da SPTrans também terão gratuidade?

Os ônibus municipais da capital paulista também têm gratuidade. A Tarifa Zero funciona a partir das 23h59 do sábado até 0h do domingo. É só encostar o cartão Bilhete Único no validador para liberar a catraca. Caso o passageiro não tenha o Bilhete Único, pode solicitar ao cobrador a liberação da catraca.

De acordo com a SPTrans, o funcionamento dos ônibus (as frotas e os intervalos) no dia da eleição será semelhante à de sábado. Ao todo, serão quase 7 mil ônibus — 2 mil ônibus a mais — que vão circular nas 1.137 linhas que atendem todas as regiões da cidade.





E quem precisar resolver alguma questão como recarregar o Bilhete Único, adquirir a segunda via do cartão ou outros serviços, exepcionalmente neste domingo (25), os Postos de Atendimento localizados nos terminais de ônibus funcionarão das 6h às 19h.

Quem for de bike na eleição pode usar o trem e o metrô?

Como as bicicletas são liberadas em todos os sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar nos trens e metrôs em qualquer horário no dia da votação. A STM orienta que as bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, possuir dimensões semelhantes às das convencionais.

De segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.