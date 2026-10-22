Paulo Pinto/Agência Brasilência Brasil Aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades em diversas regiões





Uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina, o oeste do Paraguai e o sul da Bolívia aumenta as condições para a ocorrência de tempestades em todo o leste brasileiro, nesta quinta-feira (22). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Norte, chove com trovoadas isoladas no Acre, em Rondônia e nas regiões sul e oeste do Amazonas, onde há um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Pode chover de forma isolada em Roraima, no sul do Pará e no oeste do Tocantins.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 23 graus Celsius (°C) em Rio Branco, e a máxima de 37°C em Palmas.

No Centro-Oeste do país, está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no Mato Grosso do Sul, principalmente na região da fronteira com o Paraguai e divisa com o Paraná, no sul de Goiás e nas regiões noroeste e sul de Mato Grosso.

Na região central de Goiás e no Distrito Federal, também ocorrem chuvas isoladas. A temperatura entre as capitais varia da mínima de 20°C, em Brasília, até a máxima de 36°C, em Cuiabá.





No Sudeste brasileiro, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades em São Paulo, no Triangulo Mineiro, sul e centro de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais chove de forma isolada.

A temperatura mínima nas capitais será de 17°C em Belo Horizonte, e a máxima chegará a 28°C também na capital mineira.

Na Região Sul, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades em toda a região. A temperatura mínima será de 12°C em Curitiba, e a máxima, entre as capitais, chegará a 24°C em Porto Alegre.

Baixa umidade

No Nordeste do país, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para baixa umidade relativa do ar no leste do Maranhão, no Piauí, no centro-sul do Ceará, no sudoeste do Rio Grande do Norte, no oeste da Paraíba, no centro e oeste de Pernambuco e no noroeste da Bahia.

Há possibilidade de chuvas isoladas em toda a faixa litorânea. Nas capitais, a temperatura mínima será de 22°C em Recife, e a máxima chegará a 39°C em Teresina.