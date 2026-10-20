Montagem/iG 5 destaques desta terça-feira

Vasco x Boca Juniors, novidade de Felca, prazo para corrigir dados na Unicamp, fim das inscrições da Unesp e sorteio de R$ 185 milhões da Mega-Sena estão entre os destaques desta terça-feira (20).

Vasco recebe o Boca pelas semifinais da Sul-Americana

O Vasco da Gama enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira, às 21h30, pelo jogo de volta das semifinais da Sul-Americana.

O Cruzmaltino chega com vantagem no placar após um gol de cabeça de Adson aos 24 minutos da etapa inicial, no estádio de La Bombonera, na Argentina.

Já o time visitante tem como dúvida Leandro Paredes, que ainda está se recuperando de uma lesão na coxa. Caso não esteja à disposição, Rodrigo Battaglia surge como o favorito para vaga.

Felca anuncia novidade para terça-feira

Após sete meses afastado das redes sociais, Felca anunciou que irá divulgar uma novidade nesta terça-feira, às 0h.

Na madrugada do último domingo (18), o influenciador publicou uma imagem de fundo preto com a frase "Eu me escondi por tempo demais. 20/10/2026 - 0h".

Ainda não se sabe qual o conteúdo do anúncio.

Unicamp 2027: prazo para preencher formulário de correção de dados termina nesta terça

Os candidatos que realizaram a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 2027 tem até as 23h59 desta terça-feira para preencher um formulário para a correção dos dados informados no cadastro.

Entre as informações que podem ser atualizadas estão nome, data de nascimento, documento de identidade, telefones, e-mail e ano de conclusão do Ensino Médio.

Inscrições do vestibular da Unesp acabam nesta terça

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"(Unesp) 2027 terminam nesta terça-feira, às 23h59.

Ao todo, são oferecidas 5.850 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial da Fundação Vunesp.

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 185 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3.071 da Mega-Sena, realizado no último domingo (18). Com isso, o prêmio acumulou e passou de R$ 170 milhões para R$ 185 milhões.

O próximo sorteio acontece nesta terça-feira, às 21h. As apostas podem ser feitas até 20h, em casas lotéricas ou pelo site da Loterias Caixa.



