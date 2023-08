Divulgação As obras de execução da Ponte da Bioceânica estão 30% avançadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um importante anúncio no Rio de Janeiro, declarando que as obras referentes à grande rodovia a qual conectará o Brasil ao Chile, passando pela região da selva paraguaia, conhecida como "inferno verde" está oficialmente incluídas no novo conjunto de investimentos futuros.



O governo federal estima investir pelo menos R$ 368 milhões para viabilizar a construção de infraestrutura no lado brasileiro da Ponte Bioceânica, que se estenderá entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai.

Os recursos também serão alocados para restauração total da BR-267, especificamente no trecho entre o distrito de Alto Caracol e Porto Murtinho

A série de empreendimentos integra o pacote de iniciativas de melhorias viárias inserido na nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujo anúncio foi formalizado pelo presidente Lula da Silva durante a cerimônia ocorrida no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (11).

A concretização do trecho brasileiro da Rota Bioceânica, tem como principal objetivo estabelecer conexões entre os portos de Santos (SP), no Brasil, e Iquique e Antofagasta, no Chile .

O trajeto será de 3,4 mil quilômetros em sua totalidade e atravessará igualmente o território do Paraguai, incluindo a desafiadora região do Chaco (também conhecida como Pantanal Paraguaio ), bem como partes da Argentina.



Os estudos conduzidos pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL) evidenciam que a megaestrada tem potencial para encurtar consideravelmente a distância das rotas marítimas em exportações brasileiras destinadas à Ásia, com uma redução de mais de 9,7 mil quilômetros.