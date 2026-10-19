Foto: Prefeitura de Valinhos Modelo é utilizado para transportar pacientes que não apresentam risco iminente de morte, mas necessitam de acompanhamento durante o deslocamento

Uma mulher de 59 anos precisou ser transferida de helicóptero, pelo Serviço Aeromédico (Saer), para o Hospital São José, em Criciúma, na manhã desta segunda-feira (19). Essa remoção de urgência aconteceu logo após ela receber os cuidados iniciais no Hospital Henrique Lage, onde deu entrada sob suspeita de traumatismo cranioencefálico.

A suspeita da lesão grave surgiu ainda durante o deslocamento na ambulância, momento em que a paciente começou a vomitar e a relatar dores intensas na cabeça e na perna esquerda. Durante a reavaliação do seu quadro de saúde, a equipe de resgate notou que suas pupilas estavam uma maior do que a outra, o que acendeu o alerta para a gravidade do quadro neurológico.

Toda a emergência teve origem em um acidente na rodovia SC-446, localizada no município de Lauro Müller, no Sul de Santa Catarina. De acordo com relatos de pessoas que presenciaram a cena, a condutora perdeu o controle do seu triciclo elétrico ao passar por um buraco na pista, caindo na via em seguida.

No primeiro atendimento, prestado pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militar por volta das 8h, a vítima foi encontrada com sangramento na face com concentração no nariz, e queixas de dores intensas na região lombar. A equipe de resgate realizou os procedimentos pré-hospitalares necessários no local para estabilizá-la antes de ser conduzida ao hospital.