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Com a alta de ataques de ursos em áreas urbanas, o Japão passou a recorrer a tecnologias diferenciadas para conter o avanço dos animais através de vilarejos e cidades, com robôs quadrúpedes, drones capazes de disparar spray de pimenta e dispositivos que imitam o uivo de lobos, na tentativa de reduzir o número de incidentes.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o Ministério do Meio Ambiente japonês informou que cerca de 238 pessoas foram feridas e 13 foram mortas em episódios envolvendo ursos no ano de 2025, se tornando o ano mais letal já registrado em situações do tipo. Desde abril deste ano, seis pessoas morreram e outras 62 ficaram feridas.

O aumento dos encontros são justificados por causas ambientais e demográficas, como um verão muito mais quente que o normal em regiões montanhosas, que prejudicou a produção de nozes e outros alimentos essenciais para a nutrição dos ursos antes da hibernação. Sem comida suficiente, os animais precisam percorrer distâncias maiores e acabaram chegando em áreas habitadas.

Os métodos tradicionais, como simulações de segurança, flexibilização das regras de caça e mobilização de forças militares não surtiram o efeito esperado no combate aos animais, e moradores chegaram a soltar fogos de artifício para espantar os ursos, mas eles não se intimidaram.

Diante da falta de alternativas, o país intensificou o uso de inteligência artificial e drones. Mapas gerados por IA ajudam a prever o deslocamento dos ursos, enquanto robôs equipados com câmeras e aparência de lobo patrulham áreas próximas a locais habitados.





"Monster Wolf" e os robôs quadrúpedes

Um dos dispositivos mais divulgados é o "Monster Wolf", nome que traduz para “Lobo Monstro”, robô animatrônico movido a energia solar, avaliado em cerca de 4 mil dólares. O aparelho reproduz o uivo do lobo-japonês, espécie já extinta, para afugentar os ursos.

Reprodução/ The Telegraph Monster Wolf





O produto foi criado originalmente para propriedades agrícolas, mas passou a ser procurado também por moradores que gostariam de tê-los instalados em seus quintais.

Motohiro Miyasaka, diretor administrativo da Wolf Kamui Co., empresa que comercializa o equipamento, disse à CNN que as vendas dobraram após as frequentes aparições de ursos em áreas urbanas.

Uma startup da Universidade de Tóquio, por sua vez, desenvolve robôs quadrúpedes guiados por inteligência artificial. As máquinas são projetadas para subir encostas íngremes, desviar de objetos e atravessar vegetação densa até alcançar os animais e espantá-los

Drones com spray

Drones equipados com câmeras de imagem térmica também estão sendo utilizados no combate aos animais nas áreas urbanas; os equipamentos localizam os ursos e disparam spray de pimenta à base de capsaicina.

A tecnologia já foi utilizada em outros países e mostrou resultados positivos: um pequeno estudo feito em Montana, nos Estados Unidos, constatou que drones conseguiram afastar ursos de áreas habitadas por pessoas em 91% das ocasiões.

