Vatican news Papa Leão XIV

O papa Leão 14 ligou nesta sexta-feira (16/10) para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a fim de discutir os rumos da guerra na Ucrânia. Ele reiterou a oferta para mediar o conflito e o "compromisso do Vaticano com o diálogo para a paz”, além de pedir que o Exército russo cesse ataques para o ingresso de ajuda humanitária no território ucraniano.

Internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, onde se recupera de uma cirurgia feita na última terça-feira devido a uma adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer de pulmão, o papa defende que a pausa nos bombardeios facilitaria a entrada de comida e suprimentos, e também a retirada de moradores de regiões que estão sob ataque.

Uma dessas regiões é Oleshky, cidade próxima a Kherson, no sul da Ucrânia, onde os habitantes estariam à beira de um colapso – segundo informações do jornal The Washington Post, a última entrega de ajuda humanitária na área ocorreu em maio.

O Kremlin confirmou a ligação, mas não informou a reação de Putin a partir dos pedidos do papa. Disse apenas que o governo russo está "erguendo uma zona de segurança” dentro da Ucrânia, "sem nenhuma negociação com Kiev”.

Segundo um comunicado do Vaticano, "durante a conversa, o Santo Padre expressou profunda preocupação com a grave situação humanitária na cidade de Oleshky, na região de Kherson, pedindo uma trégua para permitir a chegada de ajuda alimentar e médica e a evacuação voluntária e segura da população civil”.

Papa deve aparecer em público

Também nesta sexta-feira o Vaticano divulgou um novo boletim médico que afirma que o pontífice está em "bom” estado de saúde e que consegue realizar atividades de maneira autônoma.

O comunicado também disse que o papa retornou ao trabalho à frente da Igreja nesta quinta-feira e irá rezar ao público neste domingo pela primeira vez desde que foi operado. E que mantém os planos para viajar à América do Sul – para Peru, Argentina e Uruguai – em novembro.

O que é o adenocarcinoma?

O adenocarcinoma é um tipo de câncer que se forma nas células glandulares, responsáveis pela produção de substâncias como o muco. Nos pulmões, ele se desenvolve nas células que revestem os alvéolos pulmonares.

Segundo a Fundação Americana do Câncer no Pulmão, o adenocarcinoma representa cerca de 40% de todos os casos de câncer de pulmão.

Geralmente, é encontrado nas regiões mais externas dos pulmões e tende a crescer mais lentamente do que algumas outras formas de câncer pulmonar, o que aumenta as chances de ser detectado antes de se espalhar.

Existem dois principais tipos de câncer de pulmão: os de pequenas células (CPC), que se disseminam de forma agressiva e representam cerca de 10% a 15% dos diagnósticos, e os de não pequenas células (CNPC), que constituem a maioria dos casos – cerca de 85%. Desses, o adenocarcinoma pulmonar é o subtipo mais comum.