Foto: PH Lopes Implantação busca ampliar a cobertura de internet móvel nos trechos subterrâneos

A Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo avança na instalação de equipamentos para ampliar o sinal de telefonia móvel nos túneis e permitir que os passageiros utilizem a internet durante todo o trajeto. As obras têm previsão de conclusão até dezembro, segundo a concessionária Motiva, responsável pela operação da linha. Neste domingo (18), uma intervenção entre Campo Belo e Moema será realizada da meia-noite às 9h para dar continuidade aos trabalhos.

A implantação busca ampliar a cobertura de internet móvel nos trechos subterrâneos, onde a conexão pode sofrer interrupções durante a viagem.

Com a nova infraestrutura, a expectativa é permitir o acesso mais estável a aplicativos, mensagens, serviços digitais e chamadas ao longo do deslocamento.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Vértis Torres, antiga IHS Brasil. A primeira etapa contemplou a conectividade nas estações. Agora, as equipes trabalham na instalação dos equipamentos necessários para levar o sinal também aos túneis.

Cabo irradiante levará sinal aos túneis

A tecnologia utilizada é o chamado cabo irradiante, um sistema que funciona como uma antena distribuída ao longo da via.

O equipamento propaga o sinal de telefonia móvel pelo túnel e ajuda a ampliar a cobertura durante a circulação dos trens.

De acordo com a concessionária, o trecho entre Campo Belo e Largo Treze já conta com infraestrutura apta para ativação.

No entanto, ainda faltam alinhamentos com as operadoras de telefonia e atividades finais sob responsabilidade dessas empresas.

Já entre Campo Belo e Moema, os trabalhos programados para domingo darão continuidade à instalação dos equipamentos.

A intervenção ocorrerá durante a madrugada e a manhã, período escolhido para executar as atividades na infraestrutura metroviária.

Obras exigem operação especial

A instalação dos equipamentos depende da atuação conjunta de equipes de diferentes áreas, incluindo manutenção, operação, Centro de Controle Operacional, rede aérea, via permanente e manutenção civil.

Foto: PH Lopes Operação será em via única entre as estações Campo Belo e Moema





Por isso, a concessionária programou uma operação em via única no trecho de Campo Belo durante a intervenção de domingo.

A medida permite a execução dos trabalhos, com planejamento voltado à segurança dos passageiros e dos profissionais envolvidos.

A Motiva informa que a previsão é concluir o projeto até dezembro. A ativação do sinal, porém, também depende de alinhamentos e etapas sob responsabilidade das operadoras de telefonia.





Conexão nas viagens depende da expansão da cobertura

A ampliação da conectividade nos túneis busca reduzir as interrupções de sinal enfrentadas pelos passageiros durante o deslocamento.

Até agora, o projeto avançou na cobertura das estações e entra em uma nova etapa com a instalação dos equipamentos ao longo da via subterrânea.

A conclusão da infraestrutura não significa necessariamente que todas as operadoras disponibilizarão o serviço ao mesmo tempo.

A ativação depende dos procedimentos técnicos e dos alinhamentos necessários com as empresas de telefonia.

A expansão da cobertura permitirá aproximar o acesso à internet nos túneis daquele já disponível nas estações, desde que a infraestrutura esteja ativada e seja compatível com os serviços oferecidos pelas operadoras.