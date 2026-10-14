A primeira-ministra Sanae Takaichi comprometeu-se a finalizar a política básica do Japão de aceitar residentes estrangeiros até o final do ano fiscal, em março, enquanto o governo continua avaliando se deve impor um limite à imigração.

A política considerará projeções populacionais futuras e suas implicações para a sociedade e a economia japonesas, enquanto o país busca equilibrar sua crescente dependência de trabalhadores estrangeiros em meio a uma população em declínio, com preocupações sobre o ritmo da imigração e seu impacto nas comunidades locais. Durante o interrogatório no Senado na sexta-feira (9), Takaichi disse que o governo apresentará simulações futuras das tendências populacionais e um quadro abrangente das medidas para enfrentá-las.

O governo planeja adotar uma estratégia populacional abrangente até o final do ano, disse Takaichi, detalhando como o Japão deve se adaptar a uma população em declínio, partindo do pressuposto de que os esforços para reverter a queda da taxa de natalidade fracassam. A estratégia será considerada junto com as políticas de aceitação de residentes estrangeiros.

Durante a sessão de sexta-feira, o líder do partido Sanseito, Sohei Kamiya, pressionou Takaichi a introduzir limites numéricos para a imigração, incluindo limites ao fluxo líquido anual de estrangeiros, ao número total de residentes estrangeiros e à sua participação na população japonesa. O Japão atualmente não possui legislação que imponha um limite geral à sua população estrangeira, embora limites numéricos se apliquem a certos status de residência, incluindo o programa de Trabalhadores Qualificados Especificados, que permite que estrangeiros trabalhem em indústrias com escassez de mão de obra.

No âmbito do programa, o governo define tetos de captação específicos de setores com base nas necessidades projetadas de mão de obra. Em abril, suspendeu novas admissões na categoria de serviços de alimentação do programa após o número de trabalhadores se aproximar do teto de 50.000.

O Japão está atualmente enfrentando um declínio demográfico acelerado. Em janeiro, o ministério do interior informou que o número de cidadãos japoneses caiu abaixo de 120 milhões pela primeira vez em 42 anos. O Instituto Nacional de Pesquisa em População e Segurança Social previu em 2023 que a população total do país diminuirá para cerca de 87 milhões até 2070, com estrangeiros representando mais de 10% da população.

A escassez de mão de obra tornou-se particularmente aguda nas indústrias da construção, manufatura e serviços de alimentação, levando empresas e governos locais a pedirem maior acesso a trabalhadores estrangeiros.

No entanto, o número de residentes estrangeiros cresceu mais rápido do que o projetado anteriormente, e a questão dos limites de imigração ganhou força política no último ano.

Sanseito obteve avanços significativos durante a eleição para o Senado do último verão, então chamada de eleição para a Câmara Alta, após fazer campanha com uma plataforma Primeiro o Japão. O Partido da Inovação do Japão (JIP), parceiro júnior da coalizão do Partido Liberal Democrata governista, apresentou uma proposta ao ministério da justiça em setembro passado, instando o governo a considerar um limite à imigração para evitar o que chamou de um cenário do tipo Europa.

Em agosto, a Jiji Press divulgou os resultados de uma pesquisa de opinião pública que mostrou que o apoio à aceitação de mais trabalhadores estrangeiros caiu abaixo de 60%, e mais de um terço das pessoas se opôs ativamente à ideia.

No mesmo mês, um grupo de trabalho do governo se reuniu pela primeira vez para examinar projeções populacionais estrangeiras e seus efeitos na economia, previdência social e comunidades locais. As opções consideradas para o grupo incluem limites baseados na população e a extensão dos limites numéricos para mais status de residência.

Cerca de 4,13 milhões de estrangeiros, ou cerca de 3,47% da população total do Japão, viviam no país no final de 2025, segundo o censo governamental de 2025.



