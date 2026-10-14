Reprodução Loja da Havan em São Luís, no Maranhão

A Estátua da Liberdade da Havan saiu de Camboriú (SC) no dia 21 de setembro e seguirá por cerca de 21 dias de viagem até Boa Vista (RR), onde será instalada na fachada da 200ª loja da rede. As informações são do Roraima em Foco.

O transporte prevê um percurso de cerca de seis mil quilômetros, com 11 dias de viagem por estradas até Belém (PA) e aproximadamente dez dias de balsa pelo Rio Amazonas até Manaus (AM).

A previsão é que o monumento chegue a Manaus entre 15 e 16 de outubro. Depois, seguirá por terra até Boa Vista, onde deve chegar nos dias 21 ou 22 do mesmo mês. Segundo a empresa, toda a operação deve durar aproximadamente um mês.

A nova unidade será inaugurada em 14 de novembro e será a primeira da empresa no estado.

O dono da Havan, Luciano Hang, afirmou que esse é o maior transporte de uma estátua já feito pela rede para instalar o monumento em uma de suas lojas.

Essa é a maior operação que já fizemos para levar uma estátua até uma loja. Recentemente, saiu daqui de Santa Catarina a estátua de Macapá, que percorreu quatro mil quilômetros, e o monumento de Manaus, em 2024, com cinco mil quilômetros de trajeto. Nós estamos preparando em Boa Vista uma loja linda, bem localizada, com tudo que a população da região tem direito. Luciano Hang, dono da Havan.









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Megaloja terá mais de 350 mil produtos

A nova loja da Havan em Boa Vista terá cerca de 20 mil metros quadrados, estacionamento gratuito, praça de alimentação e ambiente com ar-condicionado. A empresa prevê disponibilizar mais de 350 mil produtos de diferentes categorias.

A inauguração está marcada para 14 de novembro. Segundo Hang, a rede também prepara uma festa para a abertura da unidade.

O iG entrou em contato com a Havan para confirmar o trajeto para instalação da estátua na nova loja, mas a empresa não respondeu até a publicação desta reportagem.





Estátua da Havan foi pichada em Natal

Na terça-feira (13), a Estátua da Liberdade, instalada em uma loja da Havan, em Natal (RN), foi pichada com a frase “sem anistia Lula 13”.

Segundo a empresa, câmeras de segurança registraram a ação por volta das 03h20, que durou menos de um minuto. Após o episódio, Luciano Hang anunciou uma recompensa de R$ 10 mil para quem fornecer informações que ajudem a identificar o responsável.

Hang classificou a ação como vandalismo e afirmou que “depredar o patrimônio dos outros não é manifestação, é vandalismo”.