estátua da Havan, réplica da Estátua da Liberdade com 24 metros de altura, despencou na tarde da última segunda-feira (15), em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), durante temporal na região. De acordo com a empresa, não houve feridos

"Não houve feridos e danos a terceiros. A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura", diz trecho da nota da Havan.

Na ocasião, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta de ventos superiores a 90 km/h. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do ocorrido.


Estrutura é desde 2020

No comunicado, a Havan esclarece que todas as estátuas têm Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Conforme a marca, a estrutura em Guaíba foi instalada em 2020, ao de inauguração da loja. 

"A empresa reforça que a prioridade é a segurança de clientes, colaboradores e da comunidade. Será realizada uma vistoria técnica para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas", finaliza a nota. 

