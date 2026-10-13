Reprodução/redes sociais Yuleidy Ixcotoyac se levantou de seu próprio caixão

A adolescente Yuleidy Ixcotoyac acordou dentro do próprio caixão e se levantou durante os preparativos de seu velório, no sábado (10), em Quiché, na Guatemala. As informações são da TV SAC.

🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala: Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Según la información disponible, la menor sufrió un desvanecimiento y su padre la dio por muerta al no detectar respiración ni pulso. Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en una entrevista con TV Sac, la joven sufrió un malestar en la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud. "Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital", afirmó Ixcotoyac. El hombre sostuvo que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y no tenía pulso. El padre de la joven aclaró que Yuleidy no llegó a recibir atención médica. "No ingresó a hospital ella", dijo durante la entrevista. También señaló que, tras advertir que no presentaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda. Durante la ceremonia fúnebre, los asistentes observaron movimientos en el féretro y, al percatarse de lo ocurrido, la auxiliaron. La joven se encuentra consciente y en recuperación. — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

Abraham Ixcotoyac Tojin, pai da adolescente e pastor, contou em entrevista à TV SAC que a filha começou a passar mal durante a madrugada. Ele decidiu levá-la a um hospital, mas, durante o caminho, percebeu que ela não respirava.

Segundo Abraham, ele parou o carro para verificar como a filha estava e tentou sentir o pulso dela. Como não percebeu sinais de respiração nem conseguiu sentir o pulso, acreditou que a adolescente havia morrido.

O pai disse que não chegou a levar a filha para dentro do hospital. Depois de acreditar que ela havia morrido, procurou uma funerária, comprou um caixão e voltou para casa com a jovem.

Segundo o relato, eles chegaram por volta das 14h30. Enquanto o pai estava no quintal, outras pessoas levaram o caixão para uma área coberta, onde o espaço para o velório já havia sido preparado.

Pouco depois, Abraham ouviu pessoas gritarem que um milagre havia acontecido.

Quando fui olhar, estavam tirando minha filha deste caixão. Abraham Ixcotoyac Tojin, pai da adolescente e pastor.









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Morreu e voltou à vida

Lesbia de Ríos, mãe de Yuleidy, também participou da entrevista à TV SAC e contou que, mesmo durante os preparativos do velório, continuava acreditando que a filha estava viva.

Quando eu estava chorando sobre o caixão, abrimos a portinhola da caixa. Ela estava se mexendo, estava acordando e, de repente, se levantou. Lesbia de Ríos, mãe de Yuleidy.





A mãe também contou que orou pela filha desde o início do mal-estar.

A família acredita que a adolescente morreu e voltou à vida. No entanto, não foram apresentados documentos médicos que comprovem que ela sofreu uma morte clínica, ou seja, que teve a morte confirmada por profissionais de saúde.





Adolescente passou mal

Durante a entrevista, Yuleidy contou que sentiu uma dor muito forte no peito antes de desmaiar. Segundo ela, a sensação era de peso na região do coração.

A adolescente disse que soube pelo pai o que teria acontecido durante o caminho até o hospital.

Foi assim que meu pai me levou, mas, em San Pedro, ele me disse que eu tinha ficado completamente sem reação. Não consegui chegar até o hospital. Yuleidy Ixcotoyac.





Yuleidy também agradeceu aos pais e às pessoas que enviaram mensagens depois que a história da família se tornou conhecida.