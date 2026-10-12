Reprodução / Ecovias pórtico da Rodovia dos Imigrantes

Motoristas que deixaram para voltar do feriado nesta terça-feira (13) ainda devem encontrar trânsito intenso em algumas das principais rodovias de São Paulo. A maior atenção será no Sistema Anchieta-Imigrantes, onde a previsão é de fluxo elevado no sentido da capital entre 6h e 12h.

O movimento desta manhã é formado principalmente por quem adiou o retorno após oA operação especial montada nas estradas paulistas começou na sexta-feira (09) e segue nesta terça em alguns corredores.

Anchieta-Imigrantes deve ter pico até 12h

No total, aestimou a circulação de 18,4 milhões de veículos nas rodovias concedidas durante o período do feriado.

O Sistema Anchieta-Imigrantes deve concentrar o maior volume de veículos entre os motoristas que retornam do litoral nesta terça.

A previsão da Ecovias é de tráfego mais intenso no sentido de São Paulo entre 6h e 12h.

Na segunda-feira (12), o sistema registrou fluxo elevado durante boa parte do dia e da noite, com concentração maior no sentido da capital.

Ayrton Senna e Carvalho Pinto também exigem atenção

Quem pega a estrada pela manhã deve consultar as condições do trajeto antes de sair, já que acidentes e excesso de veículos podem aumentar rapidamente o tempo de viagem.

O corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto também pode registrar aumento de fluxo nesta terça-feira, principalmente nos acessos à Região Metropolitana de São Paulo.

A concessionária estimou que até 664 mil veículos passariam pelo sistema durante a operação do feriado.

Outros corredores tiveram pico na segunda

O trecho recebe motoristas que retornam do Vale do Paraíba, do litoral norte e de cidades do interior paulista.

Nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, o período de maior movimento estava previsto para terminar ainda na noite de segunda-feira.

A estimativa da concessionária era de circulação de aproximadamente 2,24 milhões de veículos ao longo do feriado prolongado.

Na Castello Branco, o principal horário de retorno também ficou concentrado na segunda-feira.

Motorista deve checar trânsito antes de sair

Fernão Dias e Régis Bittencourt tiveram previsão semelhante, com maior volume no sentido de São Paulo entre a manhã e o fim da tarde de segunda.

Apesar da redução esperada depois do pico de segunda-feira, a manhã desta terça ainda pode registrar lentidão em acessos à capital e em trechos próximos à Região Metropolitana.

A orientação é consultar os canais das concessionárias e o painel da Artesp antes da viagem para verificar congestionamentos, acidentes ou interdições.

O movimento tende a diminuir ao longo do dia, após o encerramento da operação especial de retorno do feriado.