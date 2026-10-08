Antonio Augusto/STF Cristiano Zanin, ministro do STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira (8) pedido para anular a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que abriu caminho para a eleição de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno para o governo do Rio de Janeiro.

Zanin rejeitou recurso da campanha de Eduardo Paes (PSD) para suspender a decisão do TSE que anulou os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), recebidos no último domingo (4), e determinou a retotalização da votação.

Com a nova contagem, Ruas poderá ultrapassar 50% dos votos válidos e ser eleito.

Na decisão, o ministro entendeu que não cabe interferência do STF neste momento, pois ainda há possibilidade de recurso no próprio TSE. Segundo Zanin, não houve sequer a apresentação de recurso extraordinário nem o esgotamento das vias recursais na Justiça Eleitoral.

Com a decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) está autorizado a realizar a recontagem dos votos. A cerimônia está marcada para sábado (10).

No recurso, os advogados da coligação de Paes argumentaram que a anulação dos votos de Garotinho desconsidera a vontade dos eleitores fluminenses. Para a defesa, o estado não elegeu Ruas no primeiro turno e, por isso, deveria haver segundo turno.

Ruas recebeu 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Paes obteve 3.706.984 votos (42,76%), enquanto Garotinho teve 274.411 votos (3,17%).

O nome de Garotinho permaneceu na urna porque a decisão que barrou sua candidatura foi tomada após o fechamento do sistema da urna eletrônica.