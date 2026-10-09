Reprodução Menino que viralizou o meme “six seven”

No primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro de 2026, 3.539 eleitores digitaram o número 67 na urna eletrônica para presidente e anularam o voto. A escolha está relacionada ao meme "six seven", um jargão sem significado definido que se popularizou entre crianças e adolescentes, conectando as redes sociais ao ambiente eleitoral.

Não há qualquer partido político em atividade registrado com essa numeração, e não é possível determinar se o registro ocorreu motivado pela brincadeira da internet, por protesto ou por simples engano, segundo a Justiça Eleitoral.

Essa ocorrência fez parte de um conjunto maior de falhas de digitação: no total foram 1.751.122 eleitores digitaram códigos que não pertenciam a nenhum concorrente na disputa presidencial.

O erro mais frequente envolveu o número 10, vinculado ao Republicanos, registrado 231.601 vezes, levantando a hipótese de confusão do eleitor na mudança de tela entre os cargos de governador e presidente, embora isso não seja uma conclusão confirmada. Em paralelo, outros 1,9 milhão de eleitores pressionaram 00, prática que o TSE não trata como engano, e sim como uma forma comum de anular o voto de propósito.

Levando em conta apenas os votos válidos na disputa, o número 22, representado por Flávio Bolsonaro (PL), liderou a votação ao somar 56.104.503 votos. Logo na sequência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), identificado pelo número 13, obteve 53.879.538 votos.