Reproducao / CNN Alexandre de Moraes votou em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou neste domingo (4) no primeiro turno das eleições de 2026, em São Paulo. O magistrado compareceu ao Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, na zona oeste da capital, por volta das 15h30, acompanhado de seguranças. Ele não conversou com a imprensa e deixou o local poucos minutos depois de registrar o voto.

A participação de Moraes na votação ocorre em meio a uma crise envolvendo integrantes do Supremo, após informações sobre possíveis vínculos entre o ministro e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master, virem à tona. O caso ampliou as divergências entre integrantes da Corte e provocou novos questionamentos sobre a atuação de seus ministros.

Relação com Vorcaro aumenta pressão sobre Moraes

A crise ganhou força após informações obtidas no contexto das investigações sobre o Banco Master indicarem a existência de mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro, além de possíveis encontros presenciais entre os dois.

Outro ponto que gerou repercussão foi a divulgação de um contrato de aproximadamente R$ 130 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

O caso provocou manifestações públicas e divergências entre integrantes do STF. Moraes contestou a condução de parte das apurações e acusou o ministro André Mendonça de agir com parcialidade e divulgar informações de forma seletiva. Mendonça negou as acusações.

Diante do agravamento do conflito, o presidente do Supremo, Edson Fachin, adotou medidas para reorganizar a tramitação de procedimentos relacionados ao caso e reduzir as tensões entre os ministros.

Eleições podem influenciar futuro político do STF

O resultado das eleições de 2026 também pode ter consequências para o ambiente político em torno do Supremo Tribunal Federal. A composição do Senado é considerada relevante nesse cenário, já que cabe à Casa analisar eventuais pedidos de impeachment contra ministros da Corte.

Parlamentares de direita têm feito críticas recorrentes a Moraes, especialmente em razão de sua atuação nos processos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023 e ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A possibilidade de abertura de processos contra integrantes do Supremo é um dos temas presentes no debate político durante a campanha eleitoral.





Moraes teve papel central nas eleições de 2022

Alexandre de Moraes ganhou projeção nacional durante as eleições presidenciais de 2022, quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Naquele período, o ministro defendeu a confiabilidade das urnas eletrônicas e conduziu medidas contra a disseminação de desinformação eleitoral.

A atuação de Moraes dividiu opiniões. Enquanto apoiadores destacaram seu papel na defesa das instituições democráticas, críticos questionaram decisões relacionadas à moderação de conteúdos e à atuação do Judiciário.

Neste domingo, o ministro participou da votação em São Paulo sem conceder declarações à imprensa.

Reproducao / CNN Ministro Alexandre de Moraes vota em São Paulo



