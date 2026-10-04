Reprodução/X Gilmar mendes, do STF, vota em Diamantino (MT)

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, votou na manhã deste domingo (04), durante o primeiro turno das eleições de 2026. Ele votou por volta das 09h50, em Diamantino, no Mato Grosso.

Mendes também é ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e compõe o Supremo desde 2002. Imagens do momento do voto, na cabine, chamam atenção pelo objeto que portava, com aparência de uma

O objeto foi alvo de polêmica nas redes sociais, pelas suspeitas de se tratar de um celular, o que contraria as regras estabelecidas pelo TSE.

Reprodução/X Ministro segurava objeto de couro com colinha para votação





Isso porque a resolução nº 23.751/2026 estabelece que é proibido portar celular, máquina fotográfica ou equipamento capaz de comprometer o sigilo do voto.

Ao iG, a assessoria de imprensa do STF confirmou que se tratava de uma “colinha” eleitoral

O Ministro Gilmar Mendes não entrou com celular na cabine de votação. O que levava era a carteira funcional, com a "cola" eleitoral, permitida pelo TSE. O aparelho ficou com o segurança. A mesária confirmou que o celular não estava com o Ministro Assessoria de Imprensa do STF





O ministro deixou o local sem falar com a imprensa. Além de Mendes, outros ministros já votaram neste domingo (04) de primeiro turno.

André Mendonça votou em uma seção eleitoral de Brasília, assim como Kassio Nunes Marques, que preside o TSE.





Ministro defende identificação de citados no caso Master

O Supremo Tribunal Federal (STF) passou por embates devido aos ministros citados em investigações de Daniel Vorcaro, do Banco Master. O principal conflito ocorreu após menções aos nomes de Alexandre de Moraes e de André Mendonça.

O caso levou a uma sessão extraordinária sobre a possibilidade de abertura de investigação de Moraes, em julgamento que foi palco de discussões sobre reunir o julgamento de todos os envolvidos, ou decidi-los de forma separada.

No dia 28 de setembro, Gilmar Mendes defendeu que o julgamento de Moraes deve ficar suspenso até que seja informado quais magistrados também foram citados nas conversas no celular de Vorcaro.

Ele também disse que a identificação é necessária para saber quem pode votar nos processos sobre o Master.

Eleição movimenta mais de 158 milhões

De acordo com dados do TSE, 158.745.483 brasileiros estão aptos a votar nas eleições deste ano. O eleitorado cresceu cerca de 2,2 milhões de pessoas em relação ao pleito anterior.

Neste domingo, os eleitores escolhem representantes para seis cargos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.

Caso seja necessário, o segundo turno para os cargos do Executivo está marcado para 25 de outubro.



