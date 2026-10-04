Reprodução/CNN Ministro Cristiano Zanin, do STF, durante votação neste domingo (04)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, votou na manhã deste domingo (4), em Brasília, no primeiro turno das Eleições 2026. O ministro registrou o voto por volta das 9h30 em uma seção eleitoral localizada no Lago Sul.

Zanin é um dos ministros do Supremo que votam na capital federal. Outros integrantes da Corte também foram às urnas neste domingo.

Quem é Cristiano Zanin



Cristiano Zanin Martins nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1975, e se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1999.

Zanin foi indicado ao Supremo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em junho de 2023, para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Após ter o nome aprovado pelo Senado, tomou posse no STF em 3 de agosto daquele ano.

O ministro também integra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como substituto. Zanin assumiu a função em agosto de 2024 e, em setembro deste ano, foi eleito pelo plenário do STF para um segundo mandato de dois anos na Corte Eleitoral.

Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar



Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.745.463 eleitores estão aptos a votar no primeiro turno das eleições deste ano. O número representa um aumento de 2.291.452 pessoas, ou 1,46%, em relação às Eleições 2022.

Os eleitores escolhem neste domingo presidente da República, governadores, dois senadores por unidade da Federação, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

A votação começou às 8h e segue até as 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento poderão votar.

Caso seja necessário segundo turno para presidente da República ou governador, a nova votação será realizada em 25 de outubro.