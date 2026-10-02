Montagem/iG 5 destaques desta sexta-feira

São Paulo x Santos, Grande Prêmio do Bahrein na Malásia, atos de campanha de Lula e Flávio Bolsonaro e frente fria com temporais em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão entre os destaques desta sexta-feira (2).

São Paulo encara o Santos pelo Brasileirão

O clássico entre São Paulo e Santos nesta sexta-feira, às 20h, marca o retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Data FIFA.

Na última rodada, o tricolor paulista venceu o Internacional, por 1 a 0, com gol de Calleri.

O alvinegro praiano, por sua vez, vem de uma vitória diante do Remo, por 2 a 1.

GP do Bahrein

O Grande Prêmio do Bahrein, em Sepang, na Malásia, já começa na madrugada desta sexta-feira.

Para o público brasileiro, o primeiro treino livre será realizado às 01h30, enquanto o segundo, às 05h00. Ambos serão transmitidos pela SporTV, Globoplay e F1 TV Pro, no horário de Brasília.

Ato de campanha de Lula

Às vésperas do primeiro turno das Eleições 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma caminhada pela região central do Rio de Janeiro.

A concentração de pessoas está prevista para as 11h, na Igreja da Candelária, tendo como destino a Cinelândia.

Ato de campanha de Flávio Bolsonaro

Nesta sexta-feira, Flávio Bolsonaro (PL) realiza um ato de campanha em Montes Claros, Minas Gerais, dois dias antes do primeiro turno.

O senador estará acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira e de outros candidatos do PL, como Flávio Roscoe e Domingos Sávio.

Temporais no Sudeste

Outubro chega com a vinda de uma frente fria para a região Sudeste do Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o fenômeno tem relação com um ciclone extratropical no Oceano Atlântico.

Entre as regiões que serão mais afetadas pelas chuvas e ventos fortes a partir desta sexta-feira, estão São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.



