REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Esplanada dos Ministérios

Um trecho da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi interditado na noite desta quinta-feira (1º) após um homem jogar uma mochila nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve o suspeito e acionou o esquadrão antibombas para verificar o objeto.

Até a última atualização, não havia confirmação de que a mochila continha explosivos. Por volta das 20h30, as vias próximas ao Supremo foram totalmente interditadas e os veículos começaram a ser desviados.

Segundo o Metrópoles, o homem tentou pular as grades em frente ao STF. Depois de não conseguir entrar, ele lançou a mochila sobre um ponto de ônibus próximo ao prédio. A Polícia Judicial do Supremo acionou a PMDF, que prendeu o suspeito.

O esquadrão antibombas chegou ao local por volta das 20h30 e iniciou a avaliação do conteúdo da mochila. A CNN Brasil também confirmou com a PMDF que a equipe especializada havia sido chamada e que o perímetro estava restrito.

O STF informou ao Metrópoles que nenhum ministro estava no edifício-sede no momento da ocorrência. O prédio abriga o gabinete do presidente da Corte, Edson Fachin. Os gabinetes dos demais ministros ficam em outro anexo.

Até o momento, a polícia não divulgou a identidade do homem nem informou o que havia dentro da mochila ou o que teria motivado a ação.

*Reportagem em atualização