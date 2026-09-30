Crédito: I. A. Flávio Bolsonaro exposto por ex-sócio

Como perder 5 mil seguidores em 5 horas? Fácil: faz uma piada com o Flávio Bolsonaro.

Eu passo o ano batendo no Lula, no governo, na esquerda e ninguém sai. Bastou uma com o Flávio... Já conto qual foi, mas antes, a notícia.

O PlatôBR publicou uma reportagem com mensagens, fotos e documentos guardados por Alexandre Santini, ex-sócio do Flávio numa Kopenhagen.

Os dois brigaram por dinheiro. O Santini cuidava do caixa paralelo e guardou tudo: foto de festa com garota de programa, nota de um Rolex de 305 mil pago por um advogado que fazia lobby no governo do pai, mensagem sobre o gabinete do Kassio Nunes Marques.

O Al Capone não caiu por tiroteio. Caiu pelo contador. E o Santini cuidava das contas.

A dentista do Santin

Ele mandava cobrança pela mulher do Flávio, que é dentista, durante a manutenção do aparelho. A cobrança vinha junto com a troca da borrachinha.

O Flávio respondeu pedindo pra ele sumir de Brasília, disse que Deus tinha usado o Santini pra fazer dele um marido melhor e, olha a prioridade: "arrume outra dentista".

Os amigos pagavam equipamento de academia, TV de 75 polegadas, mensalidade. Sobre os equipamentos, ele disse que era empréstimo.

Um à parte... Por que todo mundo tem amigo assim, menos eu? Os meus mandam a chave Pix antes de eu terminar o café.

O Flávio ignorou uma notificação de 1,4 milhão e chamou o Santini de maluco. Aí o Santini mudou de assunto: disse que sabia que o Flávio tinha procurado o ministro Kassio pra tratar do processo de um cliente. Na mesma tarde veio a resposta: "Terça às 15h no meu gabinete".

Curioso como a agenda abriu rápido.

A parte do Kassio é acusação do ex-sócio, sem prova independente. Se for verdade, a fila na porta de ministro do STF tá maior que a do INSS.

Hoje o Alexandre Santini faz campanha pro Flávio. A matéria diz que está escrito no perfil dele: “Sou e sempre serei FLAVIO BOLSONARO”.

A briga pode até ter acabado, já o histórico do whats, não.

A piada que me custou 5 mil seguidores foi um card com o slogan:









Só risquei Pátria e Família. Deus ficou. Afinal, segundo o próprio Flávio, Ele estava trabalhando com o Santini.

Nessa história todo mundo perdeu alguma coisa. Os bolsonaristas perderam dois terços do slogan. O Santini perdeu a dentista. Eu perdi 5 mil seguidores. Só o Flávio ganhou um cabo eleitoral.