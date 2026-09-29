Reprodução Bebê foge de creche e anda até o trabalho da mãe em Braço do Norte, Sul de SC

Um bebê de 1 ano e 6 meses saiu sozinho de uma creche, caminhou pela rua e chegou até o trabalho da própria mãe, em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina. O trajeto, de aproximadamente 50 metros, foi registrado por câmeras de monitoramento.

Apesar do susto, a criança não ficou ferida. A mãe registrou um boletim de ocorrência, e o caso agora será investigado pela Polícia Civil.

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto informou que solicitou a abertura de uma sindicância administrativa para apurar como o menino conseguiu deixar a unidade e verificar os procedimentos adotados no local.

Criança caminhou sozinha pela rua

As imagens mostram o menino andando sem a companhia de um adulto. Em determinado momento, ele chega a cair ao tentar subir na calçada, mas se levanta e continua caminhando.

Durante o percurso, veículos passam por uma rua próxima. O bebê segue até chegar ao local onde a mãe trabalha.

Ao alcançar a empresa, ele bate na porta de vidro. Uma funcionária percebe a presença da criança, verifica se havia algum responsável por perto e a pega no colo.

Em seguida, o menino é levado para dentro do estabelecimento e entregue à mãe.

Mãe ficou desesperada com situação

Segundo a mãe, Naiara Vieira, ela deixou o filho na creche por volta das 7h20. A criança teria conseguido sair da unidade pouco depois das 8h45.

Ela contou que ficou apavorada ao descobrir o que havia acontecido.

Poderia ter acontecido uma tragédia.





De acordo com a mãe, o menino estava em uma área de parque da creche, que fica próxima à portaria.

Ela também relatou que a unidade passa por uma reforma e que o portão vinha permanecendo aberto.

Depois do episódio, a família decidiu matricular a criança em outra creche, também próxima ao trabalho da mãe.

Prefeitura abriu sindicância

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Braço do Norte informou que tomou conhecimento do caso e determinou a abertura de uma sindicância administrativa.

O objetivo é esclarecer as circunstâncias do ocorrido e verificar quais procedimentos foram adotados pela unidade de educação infantil.

A pasta afirmou ainda que adotará as medidas administrativas e legais cabíveis.

Como o caso envolve uma criança, a secretaria disse que informações pessoais e a identidade dos envolvidos serão preservadas.

Polícia Civil vai investigar

A Polícia Civil também vai apurar o episódio. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias em que o bebê deixou a creche e como foi possível que ele percorresse o trajeto sozinho até chegar ao trabalho da mãe.

Até o momento, não há informação de que a criança tenha sofrido qualquer ferimento durante o percurso.