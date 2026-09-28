Reprodução Colisão frontal deixa sete feridos em rodovia de Itapira (SP)

Uma colisão frontal entre dois carros deixou sete pessoas feridas na noite de domingo (27), na Rodovia Vereador Antônio Cazalini ( SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na altura do km 180, no sentido Casa Branca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três vítimas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser retiradas pelas equipes de resgate. Todas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento médico.

Como aconteceu a colisão

Segundo informações apuradas pelo portal Itapira News, os veículos envolvidos eram dois Volkswagen CrossFox.

Um dos carros havia saído de Jacutinga e seguia em direção a Itapira com três ocupantes. O outro trafegava no sentido contrário, com quatro pessoas.

Por motivos que ainda serão esclarecidos, os veículos bateram de frente. Com a força do impacto, um dos automóveis chegou a tombar.

Ainda conforme as informações locais, um dos ocupantes conseguiu sair do veículo por conta própria, enquanto os outros três ficaram presos no interior do carro.

Vítimas tiveram ferimentos leves

Apesar da gravidade da colisão e da necessidade de desencarceramento, nenhuma das sete vítimas teve ferimentos considerados graves.

Uma delas sofreu uma fratura no braço. As demais apresentaram escoriações, segundo informações divulgadas após o atendimento da ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e da concessionária responsável pelo trecho participaram do resgate.

A Polícia Militar Rodoviária também atendeu a ocorrência. As causas e a dinâmica da batida ainda serão apuradas.

Outros acidentes na SP-352

A Rodovia Vereador Antônio Cazalini já foi palco de outros acidentes graves neste ano.

Em maio, um casal recém-casado morreu após um acidente no km 169 da mesma rodovia, em Itapira. Paola Talhatelli, de 18 anos, morreu no local, e Mathias Ambrosini, de 20, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Uma semana depois, um homem morreu em outro acidente na SP-352, desta vez no km 173. A vítima foi identificada como Ronaldo Aparecido Vidal.