Reprodução/X O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do vice-presidente J.D. Vance

A Rockbridge Network é um grupo conservador dos EUAformado por doadores do Partido Republicano, do presidente Donald Trump. A maioria de seus membros é oriunda do setor de tecnologia da informação (TI).

Numa brochura divulgada em 2021, o grupo afirma ter como objetivo "reunir investidores insatisfeitos com o status quo da política e captar recursos para financiar projetos que são disruptivos, mas farão avançar a agenda republicana".

O grupo se tornou tema na campanha eleitoral brasileira após o candidato Renan Santos (Missão) ter declarado, sem apresentar provas, que o seu concorrente Flávio Bolsonaro (PL) teria recebido financiamento do grupo, devido ao interesse de empresários de tecnologia na exploração de terras raras no Brasil.

O PT pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que investigue se houve financiamento estrangeiro da candidatura de Flávio Bolsonaro, o que é ilegal. Entre as organizações apontadas pelo PT como fonte de recursos está a Rockbridge Network.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o Brasil entrou no foco da Rockbridge Network, e seus emissários fizeram contato com empresários e políticos brasileiros para iniciar uma aproximação.

Origens

A Rockbridge Network foi criada em 2019 por Christopher Buskirk, editor do site conservador nacionalista American Greatness, e pelo hoje vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, então conhecido como autor de um best-seller autobiográfico. Quem aproximou os dois foi o doador e ativista republicano Peter Thiel.

Um dos primeiros encontros do grupo, que inicialmente reunia um pequeno núcleo de doadores da direita americana, foi na pequena Rockbridge, no estado de Ohio. Lá eles debateram como ir além de uma candidatura – a do então presidente e candidato à reeleição Donald Trump – e criar uma coalizão política organizada e duradoura que levasse a uma transformação radical do Partido Republicano, como escreveu o jornal The Washington Post.

Como Buskirk explicou ao Washington Post, ele via no movimento trumpista Maga um problema de coordenação e de falta de infraestrutura organizacional. Pessoas que apoiaram Trump "nem sequer se conheciam", disse. "Não há coordenação. Nem gestão. Nem planejamento. Tudo simplesmente aconteceu."

Um dos primeiros sucessos palpáveis do grupo foi a eleição de Vance para o Senado, em 2022. Aos poucos o grupo foi crescendo e passou a organizar conferências em hotéis de luxo e a atrair palestrantes como o futuro secretário de Saúde dos EUA Robert F. Kennedy Jr e o pioneiro da internet Marc Andreessen. A primeira dessas conferências ocorreu no Arizona, em 2021, com discurso de Thiel.

Objetivo: influenciar a política

Na brochura divulgada nesse encontro, a Rockbridge Network deixa claro que seu objetivo central é influenciar a política dos Estados Unidos. O grupo afirma que "uma forma de entender a Rockbridge é vê-la como uma gestora de investimentos, uma espécie de empresa de capital de risco voltada para a política".

O objetivo seria "potencializar o capital de nossos investidores por meio da expertise política adequada, garantindo resultados". Para isso, é necessário substituir "o atual ecossistema republicano de think tanks, organizações de mídia e grupos ativistas que contribuíram para o declínio do partido por pessoas e instituições mais eficazes, mais orientadas para a ação e focadas na vitória".

Na prática, trata-se de, com o dinheiro de líderes empresariais do setor de tecnologia, garantir que a agenda do movimento Maga sobreviva aos mandatos de Trump.

O grupo se vê também como uma reação à percepção de os democratas estarem "se tornando cada vez mais progressistas", o que pode ser entendido como uma alusão ao crescimento da esquerda democrata.

Diante disso, seria preciso demonstrar que o lado republicano "é organizado e possui o conhecimento institucional e o apoio financeiro necessários para ter alguma chance de vencer" eleições.

A meta, segundo a mesma brochura, "é construir uma coalizão política capaz de vencer eleições nacionais com 55% do voto popular" nos Estados Unidos.

Quem participa

Relatos na imprensa dos Estados Unidos afirmam que entre os doadores da Rockbridge Network há importantes nomes do Vale do Silício, a área na Califórnia que abriga várias grandes empresas do setor de tecnologia da informação nos EUA.

Entre eles estão conhecidos financiadores do Partido Republicano, como Thiel, da Palantir, a influente herdeira Rebekah Mercer, e os investidores em criptomoedas e irmãos gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss, famosos por terem processado o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, a quem acusaram de terem roubado a ideia da rede social.

Trata-se de um clube muito seleto. Em novembro de 2024, o total de membros não passava de 150, afirmou o New York Times. Entre eles estaria também Donald Trump Jr., filho do presidente.

Segundo o diário nova-iorquino, ser um "parceiro limitado" custa 100 mil dólares, ao passo que, no outro extremo, um "parceiro principal" precisa desembolsar 1 milhão de dólares.

A vitória de Trump e Vance na eleição de 2024 selou também a ascensão da Rockbridge Network como uma importante influenciadora da política nacional dos EUA, em contraste com grupos de doadores republicanos com os quais Trump teve dificuldades por causa de suas políticas, como a Koch Network e a American Opportunity Alliance.

A proximidade com Trump

A Rockbridge Network, que mantém uma atuação discreta, teria, até novembro de 2024, recebido mais de 100 milhões de dólares de doadores, segundo uma reportagem do New York Times que cita uma pessoa anônima próxima ao grupo.

Esse dinheiro seria direcionado para organizações ativistas ligadas à Rockbridge Network e dedicadas a várias atividades, como exercer influência na mídia e mobilizar eleitores que não costumam ir às urnas.

A Rockbridge trabalhou ativamente na vitoriosa campanha eleitoral de Trump em 2024, empregando 3 mil pessoas, segundo relato de Buskirk citado pelo New York Times.

O grupo também atua nas eleições de meio de mandato de novembro de 2026 e certamente fará o mesmo na eleição presidencial de 2028 – na qual Vance espera ser o candidato dos republicanos.