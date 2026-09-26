Reprodução/Instagram de Cleuton Gomes Rick e Amilton Filho aparecem em imagem publicada dias antes de acidente, em Goiás

O deputado estadual Amilton Filho (MDB) morreu neste sábado (26), após um acidente na BR-050, em Cristalina, Goiás. Dias antes, uma foto em que ele aparece ao lado do cantor Rick , da dupla com Renner, havia sido publicada nas redes sociais e voltou a chamar a atenção dos internautas após as duas mortes em um curto intervalo de tempo.

A imagem foi publicada na terça-feira (22) pelo prefeito de São Francisco de Goiás, Cleuton Gomes (União). O registro havia sido feito em 2023, durante um show de Rick em comemoração aos 70 anos do município.

Na fotografia, Rick e Amilton aparecem nas pontas, enquanto o deputado posa ao lado de Renner. Após a morte do parlamentar, a publicação recebeu novos comentários de pessoas que destacaram a coincidência.

Foto de Amilton Filho e Rick foi feita em 2023

A imagem que repercutiu nas redes sociais não foi registrada nos dias que antecederam as mortes. Ela é de 2023, quando Rick se apresentou em São Francisco de Goiás.

Cleuton Gomes resgatou a fotografia na terça-feira (22), quando lamentava a morte do cantor. Naquele momento, a Força Aérea Brasileira (FAB) havia localizado o helicóptero em que Rick estava na Serra Catarinense .

Com a morte de Amilton Filho neste sábado, a fotografia voltou a circular e passou a ser compartilhada por internautas que comentaram o curto intervalo entre as duas mortes.

Entre as mensagens publicadas na postagem, usuários lamentaram a perda dos dois e chamaram atenção para a presença de ambos na mesma fotografia.

Prefeito lamenta morte de Amilton

Neste sábado, após a confirmação da morte do deputado, Cleuton Gomes publicou uma nova homenagem ao político, a quem chamou de amigo.

Na mensagem, o prefeito agradeceu pela ajuda prestada por Amilton Filho ao município e relembrou momentos compartilhados com o parlamentar.

“Foram tantos momentos compartilhados, tantas conversas, tantos sonhos e projetos que agora ficam guardados para sempre na memória”, afirmou.

A publicação ocorreu após a confirmação do acidente que matou o deputado na BR-050.

Como foi o acidente que matou Amilton Filho

Reprodução Deputado estadual Amilton Filho morreu em acidente na BR-050, em Cristalina, Goiás





Segundo a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Amilton Filho estava a caminho de uma agenda de campanha quando o veículo em que estava bateu contra uma carreta na BR-050, em Cristalina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deputado morreu ainda no local do acidente.

O motorista e o videomaker que acompanhavam Amilton foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Chaud Salles, em Cristalina.

As circunstâncias da batida são apuradas pelas autoridades.

Quando será o velório de Amilton Filho?

O corpo do deputado será velado neste sábado (26), a partir das 15h, no Ginásio Internacional Newton de Faria, em Anápolis (GO), cidade natal do político.

O sepultamento está previsto para as 18h, no Cemitério São Miguel.





A morte provocou manifestações de políticos e colegas nas redes sociais. Alguns candidatos também suspenderam compromissos de campanha em razão da morte do parlamentar.

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto (UB), decretou luto oficial de cinco dias no Poder Legislativo e também cancelou sua agenda de campanha.