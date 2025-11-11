Reprodução/SAME Buenos Aires Descarrilamento de trem em Buenos Aires deixa 20 feridos

O descarrilhamento de um trem em Buenos Aires, na Argentina, deixou 20 pessoas feridas nesta terça-feira (11). Ao menos 10 das vítimas apresentam politraumatismos e foram encaminhadas para atendimento médico. As informações são do jornal La Nación.

O incidente ocorreu por volta das 15h50, quando o trem descarrilou durante uma troca de trilhos. Segundo informações da empresa Trenes Argentinos, apesar do descarrilamento, o maquinista conseguiu frear, evitando maiores estragos. Três vagões do trem 3358 ficaram deslocados na lateral dos trilhos.

Grande número de vítimas

Ainda de acordo com o La Nación, dez feridos foram atendidos ainda no local, enquanto a outra metade foi levada para hospitais com ferimentos de média gravidade. Duas vítimas eram menores de idade e sofreram ferimentos leves.





Após o incidente, os passageiros conseguiram deixar o trem andando, com exceção de dois homens que precisaram ser retirados pelas equipes de resgate devido aos ferimentos causados pelo acidente.

O caso segue sob investigação

Segundo o presidente da seccional Oeste da União Ferroviária (UF) Rúben "Polo" Sobrero, o descarrilamento pode ter sido causado por uma mudança recente nos trilhos, que havia sido concluída há uma semana. As causas ainda estão sendo investigadas mas Sobrero descartou falha humana como uma casa causas do acidente.

Investigadores foram enviados ao local para determinar as circunstâncias do acidente e determinar as causas exatas do descarrilamento.