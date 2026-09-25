Um homem vestido de Batman não sabia que iria realmente combater crimes quando saiu de casa na noite de sábado (19). Sonni Mason, de 25 anos, estava trajado para uma festa à fantasia, quando presenciou o furto de uma bolsa e reagiu.Em publicação nas redes sociais, Sonni relata que iniciou uma perseguição, conseguiu retomar o item e devolveu para a mulher que havia sido furtada. A publicação viralizou. Assista abaixo:
O caso aconteceu em Norwich, na Inglaterra. O “Batman” estava acompanhado de dois amigos, vestidos de Senhor Fantástico e Hera Venenosa. O trio perseguiu o suspeito e conseguiu, por sorte, alertar policiais que realizavam uma patrulha noturna na região.
A bolsa foi deixada em um muro alto, do qual Sonni conseguiu recuperar o objeto e devolver à moça, como aparece nas imagens. A devolução virou motivo de comemoração e brincadeiras.
Em declaração à LBC, imprensa britânica, a polícia de Norfolk disse que ninguém foi preso e que foi contatada somente para localizar o pertence.
Trio ainda não havia entrado na festa
Sonni e seus amigos ainda aguardavam do lado de fora de um bar, na fila, quando notaram uma discussão. Conforme o homem, a desavença começou quando outro homem acusou duas mulheres de roubarem um maço de cigarros.
Depois disso, pegou a bolsa de uma delas e fugiu. Ao verem o ocorrido, os amigos decidiram ir atrás do suspeito, sem sucesso. O trio conseguiu ajuda da polícia, que também não encontrou ninguém com o objeto, nem a própria bolsa, mas não desistiu.
Eles se separaram procurando pelo item, até o encontrarem atirado em cima de um muro alto. A bolsa continha todos pertences e estava intacta na devolução.
A situação inusitada repercutiu após falas de Sonni sobre “inspirar as pessoas a serem mais como o Batman”, brincando sobre a fantasia, mas destacando como conseguiu ajudar a mulher a recuperar a bolsa.