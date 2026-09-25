Reprodução/Redes Homem não conseguiu alcançar o suspeito, mas encontrou a bolsa

Um homem vestido de Batman não sabia que iria realmente combater crimes quando saiu de casa na noite de sábado (19). Sonni Mason, de 25 anos, estava trajado para uma festa à fantasia, quando presenciou o furto de uma bolsa e reagiu.

Em publicação nas redes sociais, Sonni relata que iniciou uma perseguição, conseguiu retomar o item e devolveu para a mulher que havia sido furtada. A publicação viralizou. Assista abaixo:





O caso aconteceu em Norwich, na Inglaterra. O “Batman” estava acompanhado de dois amigos, vestidos de Senhor Fantástico e Hera Venenosa. O trio perseguiu o suspeito e conseguiu, por sorte, alertar policiais que realizavam uma patrulha noturna na região.

A bolsa foi deixada em um muro alto, do qual Sonni conseguiu recuperar o objeto e devolver à moça, como aparece nas imagens. A devolução virou motivo de comemoração e brincadeiras.

Em declaração à LBC, imprensa britânica, a polícia de Norfolk disse que ninguém foi preso e que foi contatada somente para localizar o pertence.





Trio ainda não havia entrado na festa

Sonni e seus amigos ainda aguardavam do lado de fora de um bar, na fila, quando notaram uma discussão. Conforme o homem, a desavença começou quando outro homem acusou duas mulheres de roubarem um maço de cigarros.

Depois disso, pegou a bolsa de uma delas e fugiu. Ao verem o ocorrido, os amigos decidiram ir atrás do suspeito, sem sucesso. O trio conseguiu ajuda da polícia, que também não encontrou ninguém com o objeto, nem a própria bolsa, mas não desistiu.

Eles se separaram procurando pelo item, até o encontrarem atirado em cima de um muro alto. A bolsa continha todos pertences e estava intacta na devolução.

A situação inusitada repercutiu após falas de Sonni sobre “inspirar as pessoas a serem mais como o Batman”, brincando sobre a fantasia, mas destacando como conseguiu ajudar a mulher a recuperar a bolsa.