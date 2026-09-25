Divulgação/Editora Estação das Letras e Cores “Clarita, a escutadora de árvores”, de Clarice Borian

A editora Estação das Letras e Cores lança, neste sábado (26), o livro infantil "Clarita, a escutadora de árvores", de Clarice Borian. A obra convida crianças a observar, ouvir e imaginar novas formas de se relacionar com a natureza. O lançamento acontece em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, com atividades de contato com árvores, coleta de sementes e plantio.

A história acompanha Clarita, uma menina que se surpreende ao encontrar uma grande figueira e passa a interagir com seus galhos e cipós. Curiosa, ela começa a questionar o que as árvores poderiam dizer: “se uma árvore fosse um livro, as folhas seriam as páginas? o que elas diriam?”. A partir daí, passa a recolher folhas e bordá-las com mensagens que estimulam um olhar mais atento para a natureza.

A relação entre Clarice e as árvores também está presente em sua trajetória artística. Desde a crise hídrica de 2014, que evidenciou a aridez das cidades, a autora recolhe folhas secas e borda palavras sobre elas. O trabalho deu origem ao projeto Oráculo das Árvores, no qual a artista transforma as folhas em mensagens sobre a relação entre o ser humano e a natureza.

Agora, em "Clarita, a escutadora de árvores", Clarice leva essa experiência para o universo infantil. Com ilustrações de Teresa Berlinck, o livro aborda a relação entre infância e natureza e utiliza a imaginação e o encantamento para estimular a observação do mundo natural.

A obra também busca aproximar a educação ambiental do cotidiano das crianças, a partir do brincar, da observação e do contato direto com a natureza. Folhas, sementes e árvores aparecem como elementos para despertar a criatividade e estimular novas formas de perceber o ambiente.

Lançamento

O primeiro evento de lançamento ocorre neste sábado (26), em Pinheiros. Das 9h às 11h, haverá um passeio com conversa sobre árvores nativas, coleta de sementes e plantio de árvores na Praça Rafael Sapienza.

A partir das 11h, o evento continua na Rua Harmonia, 497, com autógrafos e venda do livro com Clarice Borian, Teresa Berlinck e Fábio Matxado. Também haverá distribuição de sementes de árvores nativas e orientação sobre o plantio.

Um segundo lançamento está previsto para 30 de outubro, das 18h30 às 20h30, na Livraria da Vila, na Rua Fradique Coutinho, 915, em São Paulo.