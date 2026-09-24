5 destaques desta quinta-feira
Montagem/iG
5 destaques desta quinta-feira

Holanda x Alemanha, Portugal x País de Gales, Tribunal Superior do Trabalho (TST) retoma julgamento da greve dos Correios, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar benefícios de setembro e final do Estrelas da Casa estão entre os destaques desta quinta-feira (24).

Holanda encara Alemanha pela Nations League

Holanda e Alemanda  se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h45, pela primeira rodada da Nations League.

O duelo, que acontece na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, marca a estreia de Jürgen Klopp na seleção alemã e a de Xavi Hernandez na Laranja Mecânica.

Portugal enfrenta o País de Gales pela Nations League

Portugal e País de Gales  também entram em campo nesta quinta-feira, às 15h45, pela primeira rodada da Nations League.

A partida no Estádio José Alvalade, em Lisboa consagra o início da era Jorge Jesus no comando da equipe lusa.

TST retoma julgamento da greve dos Correios

O TST volta a julgar nesta quinta-feira, a partir das  15h30, o processo referente ao dissídio dos Correios.

A sessão havia sido suspensa por 48 horas pelo ministro e presidente da Corte, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, devido à apresentação de novos documentos por parte da estatal.

INSS libera benefícios de setembro nesta quinta

O INSS começa a pagar os benefícios de setembro nesta quinta-feira.

Para verificar a data de repasse, o segurado deve considerar o número final do cartão, sem contar o digito verificador.

Datas

Benefícios de até 1 salário:

  • Final 1: 24 de setembro
  • Final 2: 25 de setembro
  • Final 3: 28 de setembro
  • Final 4: 29 de setembro
  • Final 5: 30 de setembro
  • Final 6: 1 de outubro
  • Final 7: 2 de outubro
  • Final 8: 5 de outubro
  • Final 9: 6 de outubro
  • Final 0: 7 de outubro

Benefícios acima de 1 salário:

  • Final 1 e 6: 1 de outubro
  • Final 2 e 7: 2 de outubro
  • Final 3 e 8: 5 de outubro
  • Final 4 e 9: 6 de outubro
  • Final 5 e 0: 7 de outubro

Estrelas da Casa conhece seu grande campeão

O Estrelas da Casa irá realizar a grande final nesta quinta-feira.

Na decisão, os grupos de Pop e o Pagode disputam o prêmio de mais de R$ 400 mil.

  • Time Pop (Liderado pelo mentor Junior Lima): Formado por Leonna, Paula Tavares, Bruno Gadiol e Yudchi.
  • Time Pagode (Liderado pelo mentor Belo): Formado por Vick Nunes, Hanaya, David Natel e Uel

O público já pode votar no seu favorito através do site do Gshow.


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