Holanda x Alemanha, Portugal x País de Gales, Tribunal Superior do Trabalho (TST) retoma julgamento da greve dos Correios, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar benefícios de setembro e final do Estrelas da Casa estão entre os destaques desta quinta-feira (24).
Holanda encara Alemanha pela Nations League
Holanda e Alemanda se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h45, pela primeira rodada da Nations League.
O duelo, que acontece na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, marca a estreia de Jürgen Klopp na seleção alemã e a de Xavi Hernandez na Laranja Mecânica.
Portugal enfrenta o País de Gales pela Nations League
Portugal e País de Gales também entram em campo nesta quinta-feira, às 15h45, pela primeira rodada da Nations League.
A partida no Estádio José Alvalade, em Lisboa consagra o início da era Jorge Jesus no comando da equipe lusa.
TST retoma julgamento da greve dos Correios
O TST volta a julgar nesta quinta-feira, a partir das 15h30, o processo referente ao dissídio dos Correios.
A sessão havia sido suspensa por 48 horas pelo ministro e presidente da Corte, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, devido à apresentação de novos documentos por parte da estatal.
INSS libera benefícios de setembro nesta quinta
O INSS começa a pagar os benefícios de setembro nesta quinta-feira.
Para verificar a data de repasse, o segurado deve considerar o número final do cartão, sem contar o digito verificador.
Datas
Benefícios de até 1 salário:
- Final 1: 24 de setembro
- Final 2: 25 de setembro
- Final 3: 28 de setembro
- Final 4: 29 de setembro
- Final 5: 30 de setembro
- Final 6: 1 de outubro
- Final 7: 2 de outubro
- Final 8: 5 de outubro
- Final 9: 6 de outubro
- Final 0: 7 de outubro
Benefícios acima de 1 salário:
- Final 1 e 6: 1 de outubro
- Final 2 e 7: 2 de outubro
- Final 3 e 8: 5 de outubro
- Final 4 e 9: 6 de outubro
- Final 5 e 0: 7 de outubro
Estrelas da Casa conhece seu grande campeão
O Estrelas da Casa irá realizar a grande final nesta quinta-feira.
Na decisão, os grupos de Pop e o Pagode disputam o prêmio de mais de R$ 400 mil.
- Time Pop (Liderado pelo mentor Junior Lima): Formado por Leonna, Paula Tavares, Bruno Gadiol e Yudchi.
- Time Pagode (Liderado pelo mentor Belo): Formado por Vick Nunes, Hanaya, David Natel e Uel
O público já pode votar no seu favorito através do site do Gshow.