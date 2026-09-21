Arquivo pessoal Tarcisio x Haddad

A nova pesquisa RealTime Big Data para o governo de São Paulo mostra Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 53% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 38% no cenário estimulado de primeiro turno das eleições de 2026.

O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (21) e mostra estabilidade de Tarcísio em relação à pesquisa anterior, realizada na semana passada. Haddad, por sua vez, passou de 36% para 38%.

A pesquisa considera o cenário estimulado, no qual os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos candidatos.

Veja os números para o 1º turno

No cenário estimulado da pesquisa, Tarcísio de Freitas aparece com 53% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad registra 38%.

Os demais candidatos somam 1%. Outros 5% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

Entre os outros nomes testados estão Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).

O que mudou em relação à pesquisa anterior?

O levantamento anterior do RealTime Big Data havia sido divulgado em 14 de setembro. Na ocasião, Tarcísio também tinha 53%, enquanto Haddad aparecia com 36%.

Na nova rodadaTarcísio manteve o mesmo percentual, enquanto Haddad oscilou dois pontos para cima, chegando a 38%.

A pesquisa anterior também havia testado um eventual segundo turno entre os dois principais nomes.

Como está o cenário espontâneo?

Quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos e precisam indicar espontaneamente em quem pretendem votar, Tarcísio aparece com 32%, enquanto Haddad registra 18%.

Outros candidatos somam 3%. Branco e nulo têm 6%, enquanto 41% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A pesquisa espontânea é diferente da estimulada porque o entrevistado precisa mencionar o nome de sua preferência sem que uma lista de candidatos seja apresentada.

Como fica o segundo turno

O RealTime Big Data também testou uma eventual disputa entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad em um segundo turno.

Nesse cenário, Tarcísio aparece com 57%, enquanto Haddad registra 39%. Branco e nulo somam 3%, e 1% não soube ou não respondeu.

Os percentuais correspondem às respostas dadas pelos entrevistados durante o período de coleta e não representam o resultado da eleição.





Como foi feita a pesquisa

O RealTime Big Data entrevistou 2 mil eleitores no estado de São Paulo entre 16 e 19 de setembro de 2026.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07495/2026.

A pesquisa mostra o cenário das intenções de voto no período em que as entrevistas foram realizadas. Novos levantamentos podem apresentar percentuais diferentes ao longo da campanha eleitoral.