Trabalhadores durante o expediente
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Trabalhadores durante o expediente

Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de emprego.

O  iG  analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no  DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.

Cesar Pontes (PCO)

  • Defesa da ampliação dos empregos por meio de investimentos e obras públicas.
  • Defesa da contratação de trabalhadores pelo setor público.
  • Reivindicação de melhores salários e condições de trabalho.
  • Defesa da estabilidade e dos direitos trabalhistas.
  • Posição contrária às privatizações e defesa da reestatização de empresas.
  • Defesa do controle dos trabalhadores sobre empresas consideradas estratégicas.

Gabriel Souza (MDB)

  • Ampliar a qualificação profissional de acordo com as potencialidades regionais e as demandas da economia verde, da economia do cuidado, da transformação digital e da agricultura familiar.
  • Ampliar o acesso ao microcrédito produtivo orientado, associado à assistência técnica e à educação empreendedora.
  • Expandir políticas de primeiro emprego e aprendizagem profissional.
  • Ampliar oportunidades para jovens e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.
  • Fortalecer a economia criativa e o RS Criativo, com geração de renda e desenvolvimento regional.
  • Ampliar o acesso das mulheres à qualificação profissional, ao empreendedorismo e ao crédito produtivo.
  • Criar oportunidades de renda e desenvolvimento para a juventude rural.
  • Fortalecer a competitividade da economia gaúcha para ampliar investimentos e gerar empregos.
  • Fortalecer cadeias produtivas estratégicas e a integração entre pequenas, médias e grandes empresas.
  • Fortalecer a atuação da Invest RS, Banrisul, BRDE e Badesul para atrair e ampliar investimentos.
  • Incentivar o empreendedorismo e a formação de novas lideranças para fortalecer a indústria gaúcha.
  • Ampliar oportunidades de trabalho prisional, educação e qualificação profissional.
  • Fortalecer a inserção de migrantes e refugiados no mercado de trabalho.

Juliana Brizola (PDT)

  • Buscar a prorrogação do FUNRIGS para preservar a capacidade de investimento do Estado.
  • Preservar a capacidade de investimento público para a reconstrução e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
  • Criar o Fundo Constitucional da Região Sul para apoiar o desenvolvimento regional.
  • Ampliar investimentos como instrumento de reconstrução e desenvolvimento econômico.
  • Defender políticas de geração de emprego e renda.
  • Promover a qualificação profissional e a valorização do trabalho.
  • Adotar medidas de proteção aos trabalhadores diante da informalidade e da precarização.

Marcelo Maranata (PSDB)

  • Modernizar empresas e digitalizar serviços.
  • Ampliar a qualificação profissional.
  • Estimular inovação industrial, biotecnologia, inteligência artificial e energias renováveis.
  • Integrar universidades, centros de pesquisa e setor produtivo.
  • Criar o programa Escola de Empreendedores, com cursos de iniciação profissional, gestão, finanças, tecnologia, cooperativismo e empreendedorismo.
  • Desenvolver um hub estadual de saúde, inovação e tecnologia.
  • Criar ambiente favorável ao empreendedorismo, com simplificação regulatória e redução da burocracia.
  • Agilizar processos de licenciamento e modernizar procedimentos empresariais.
  • Estimular investimentos e a geração de oportunidades de trabalho.
  • Qualificar profissionais para setores com escassez de mão de obra especializada.

Priscila Voigt (UP)

  • Fim da escala 6x1.
  • Redução da jornada de trabalho sem redução de salários.
  • Reindustrialização do Estado para gerar empregos qualificados.
  • Criação de um plano de obras públicas em áreas como habitação, saneamento, escolas e hospitais.
  • Garantia de direitos trabalhistas para trabalhadores de aplicativos.
  • Criação de plataforma pública estadual de transporte e entregas.
  • Fiscalização das condições de trabalho e combate à precarização no campo.
  • Garantia de emprego com carteira assinada para trabalhadores rurais.
  • Garantia do primeiro emprego com direitos trabalhistas para jovens.
  • Políticas de emprego e qualificação para pessoas LGBTQIA+.
  • Políticas de emprego e cotas para pessoas trans em universidades e concursos públicos.
  • Possibilidade de estatização de grandes empresas que recebam recursos públicos e ameacem fechar ou demitir trabalhadores.



Rejane de Oliveira (PSTU)

  • Fim da escala 6x1.
  • Redução da jornada para 36 horas semanais, sem redução de salário.
  • Reindustrialização do Estado para gerar empregos qualificados.
  • Criação de um plano de obras públicas em habitação, saneamento, escolas e hospitais.
  • Ampliação de investimentos públicos para geração de empregos.
  • Garantia de direitos aos trabalhadores de aplicativos.
  • Criação de plataforma pública estadual de transporte e entregas.
  • Fiscalização das condições de trabalho no campo e combate ao trabalho análogo à escravidão.
  • Garantia de emprego com carteira assinada e direitos trabalhistas para trabalhadores rurais.
  • Garantia do primeiro emprego com direitos trabalhistas para jovens.
  • Políticas de emprego e qualificação pública para pessoas LGBTQIA+.
  • Cotas para pessoas trans em universidades estaduais e concursos públicos.
  • Possibilidade de estatização de grandes empresas que recebam recursos públicos e ameacem fechar ou demitir trabalhadores.

Zucco (PL)

  • Criar uma política estadual integrada de trabalho, empreendedorismo e qualificação profissional.
  • Adequar a qualificação profissional às demandas do mercado de trabalho.
  • Estimular a geração de oportunidades e o aumento da produtividade.
  • Fazer do turismo e da economia criativa instrumentos de geração de empregos.
  • Melhorar o ambiente de negócios para facilitar o empreendedorismo, os investimentos e a geração de empregos.
  • Estimular inovação, ciência e tecnologia para aumentar a competitividade e diversificar a economia.
  • Atrair investimentos por meio de concessões, PPPs e grandes projetos de infraestrutura.
  • Usar a infraestrutura logística para impulsionar o desenvolvimento econômico.
  • Fortalecer a agropecuária como atividade de desenvolvimento econômico e geração de valor.
  • Usar o posicionamento internacional do Estado para atrair investimentos e gerar empregos.
  • Ampliar o acesso ao trabalho produtivo e à qualificação profissional para egressos do sistema prisional.
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/2026-09-20/emprego--conheca-os-planos-dos-candidatos-ao-governo-do-rs.html
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