Divulgação Trabalhadores durante o expediente

Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de emprego.

O iG analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.

Cesar Pontes (PCO)

Defesa da ampliação dos empregos por meio de investimentos e obras públicas.

Defesa da contratação de trabalhadores pelo setor público.

Reivindicação de melhores salários e condições de trabalho.

Defesa da estabilidade e dos direitos trabalhistas.

Posição contrária às privatizações e defesa da reestatização de empresas.

Defesa do controle dos trabalhadores sobre empresas consideradas estratégicas.

Gabriel Souza (MDB)

Ampliar a qualificação profissional de acordo com as potencialidades regionais e as demandas da economia verde, da economia do cuidado, da transformação digital e da agricultura familiar.

Ampliar o acesso ao microcrédito produtivo orientado, associado à assistência técnica e à educação empreendedora.

Expandir políticas de primeiro emprego e aprendizagem profissional.

Ampliar oportunidades para jovens e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

Fortalecer a economia criativa e o RS Criativo, com geração de renda e desenvolvimento regional.

Ampliar o acesso das mulheres à qualificação profissional, ao empreendedorismo e ao crédito produtivo.

Criar oportunidades de renda e desenvolvimento para a juventude rural.

Fortalecer a competitividade da economia gaúcha para ampliar investimentos e gerar empregos.

Fortalecer cadeias produtivas estratégicas e a integração entre pequenas, médias e grandes empresas.

Fortalecer a atuação da Invest RS, Banrisul, BRDE e Badesul para atrair e ampliar investimentos.

Incentivar o empreendedorismo e a formação de novas lideranças para fortalecer a indústria gaúcha.

Ampliar oportunidades de trabalho prisional, educação e qualificação profissional.

Fortalecer a inserção de migrantes e refugiados no mercado de trabalho.

Juliana Brizola (PDT)

Buscar a prorrogação do FUNRIGS para preservar a capacidade de investimento do Estado.

Preservar a capacidade de investimento público para a reconstrução e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Criar o Fundo Constitucional da Região Sul para apoiar o desenvolvimento regional.

Ampliar investimentos como instrumento de reconstrução e desenvolvimento econômico.

Defender políticas de geração de emprego e renda.

Promover a qualificação profissional e a valorização do trabalho.

Adotar medidas de proteção aos trabalhadores diante da informalidade e da precarização.

Marcelo Maranata (PSDB)

Modernizar empresas e digitalizar serviços.

Ampliar a qualificação profissional.

Estimular inovação industrial, biotecnologia, inteligência artificial e energias renováveis.

Integrar universidades, centros de pesquisa e setor produtivo.

Criar o programa Escola de Empreendedores, com cursos de iniciação profissional, gestão, finanças, tecnologia, cooperativismo e empreendedorismo.

Desenvolver um hub estadual de saúde, inovação e tecnologia.

Criar ambiente favorável ao empreendedorismo, com simplificação regulatória e redução da burocracia.

Agilizar processos de licenciamento e modernizar procedimentos empresariais.

Estimular investimentos e a geração de oportunidades de trabalho.

Qualificar profissionais para setores com escassez de mão de obra especializada.

Priscila Voigt (UP)

Fim da escala 6x1.

Redução da jornada de trabalho sem redução de salários.

Reindustrialização do Estado para gerar empregos qualificados.

Criação de um plano de obras públicas em áreas como habitação, saneamento, escolas e hospitais.

Garantia de direitos trabalhistas para trabalhadores de aplicativos.

Criação de plataforma pública estadual de transporte e entregas.

Fiscalização das condições de trabalho e combate à precarização no campo.

Garantia de emprego com carteira assinada para trabalhadores rurais.

Garantia do primeiro emprego com direitos trabalhistas para jovens.

Políticas de emprego e qualificação para pessoas LGBTQIA+.

Políticas de emprego e cotas para pessoas trans em universidades e concursos públicos.

Possibilidade de estatização de grandes empresas que recebam recursos públicos e ameacem fechar ou demitir trabalhadores.









Rejane de Oliveira (PSTU)

Fim da escala 6x1.

Redução da jornada para 36 horas semanais, sem redução de salário.

Reindustrialização do Estado para gerar empregos qualificados.

Criação de um plano de obras públicas em habitação, saneamento, escolas e hospitais.

Ampliação de investimentos públicos para geração de empregos.

Garantia de direitos aos trabalhadores de aplicativos.

Criação de plataforma pública estadual de transporte e entregas.

Fiscalização das condições de trabalho no campo e combate ao trabalho análogo à escravidão.

Garantia de emprego com carteira assinada e direitos trabalhistas para trabalhadores rurais.

Garantia do primeiro emprego com direitos trabalhistas para jovens.

Políticas de emprego e qualificação pública para pessoas LGBTQIA+.

Cotas para pessoas trans em universidades estaduais e concursos públicos.

Possibilidade de estatização de grandes empresas que recebam recursos públicos e ameacem fechar ou demitir trabalhadores.

Zucco (PL)