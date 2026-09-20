Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de emprego.
O iG analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.
Cesar Pontes (PCO)
- Defesa da ampliação dos empregos por meio de investimentos e obras públicas.
- Defesa da contratação de trabalhadores pelo setor público.
- Reivindicação de melhores salários e condições de trabalho.
- Defesa da estabilidade e dos direitos trabalhistas.
- Posição contrária às privatizações e defesa da reestatização de empresas.
- Defesa do controle dos trabalhadores sobre empresas consideradas estratégicas.
Gabriel Souza (MDB)
- Ampliar a qualificação profissional de acordo com as potencialidades regionais e as demandas da economia verde, da economia do cuidado, da transformação digital e da agricultura familiar.
- Ampliar o acesso ao microcrédito produtivo orientado, associado à assistência técnica e à educação empreendedora.
- Expandir políticas de primeiro emprego e aprendizagem profissional.
- Ampliar oportunidades para jovens e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.
- Fortalecer a economia criativa e o RS Criativo, com geração de renda e desenvolvimento regional.
- Ampliar o acesso das mulheres à qualificação profissional, ao empreendedorismo e ao crédito produtivo.
- Criar oportunidades de renda e desenvolvimento para a juventude rural.
- Fortalecer a competitividade da economia gaúcha para ampliar investimentos e gerar empregos.
- Fortalecer cadeias produtivas estratégicas e a integração entre pequenas, médias e grandes empresas.
- Fortalecer a atuação da Invest RS, Banrisul, BRDE e Badesul para atrair e ampliar investimentos.
- Incentivar o empreendedorismo e a formação de novas lideranças para fortalecer a indústria gaúcha.
- Ampliar oportunidades de trabalho prisional, educação e qualificação profissional.
- Fortalecer a inserção de migrantes e refugiados no mercado de trabalho.
Juliana Brizola (PDT)
- Buscar a prorrogação do FUNRIGS para preservar a capacidade de investimento do Estado.
- Preservar a capacidade de investimento público para a reconstrução e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
- Criar o Fundo Constitucional da Região Sul para apoiar o desenvolvimento regional.
- Ampliar investimentos como instrumento de reconstrução e desenvolvimento econômico.
- Defender políticas de geração de emprego e renda.
- Promover a qualificação profissional e a valorização do trabalho.
- Adotar medidas de proteção aos trabalhadores diante da informalidade e da precarização.
Marcelo Maranata (PSDB)
- Modernizar empresas e digitalizar serviços.
- Ampliar a qualificação profissional.
- Estimular inovação industrial, biotecnologia, inteligência artificial e energias renováveis.
- Integrar universidades, centros de pesquisa e setor produtivo.
- Criar o programa Escola de Empreendedores, com cursos de iniciação profissional, gestão, finanças, tecnologia, cooperativismo e empreendedorismo.
- Desenvolver um hub estadual de saúde, inovação e tecnologia.
- Criar ambiente favorável ao empreendedorismo, com simplificação regulatória e redução da burocracia.
- Agilizar processos de licenciamento e modernizar procedimentos empresariais.
- Estimular investimentos e a geração de oportunidades de trabalho.
- Qualificar profissionais para setores com escassez de mão de obra especializada.
Priscila Voigt (UP)
- Fim da escala 6x1.
- Redução da jornada de trabalho sem redução de salários.
- Reindustrialização do Estado para gerar empregos qualificados.
- Criação de um plano de obras públicas em áreas como habitação, saneamento, escolas e hospitais.
- Garantia de direitos trabalhistas para trabalhadores de aplicativos.
- Criação de plataforma pública estadual de transporte e entregas.
- Fiscalização das condições de trabalho e combate à precarização no campo.
- Garantia de emprego com carteira assinada para trabalhadores rurais.
- Garantia do primeiro emprego com direitos trabalhistas para jovens.
- Políticas de emprego e qualificação para pessoas LGBTQIA+.
- Políticas de emprego e cotas para pessoas trans em universidades e concursos públicos.
- Possibilidade de estatização de grandes empresas que recebam recursos públicos e ameacem fechar ou demitir trabalhadores.
Rejane de Oliveira (PSTU)
- Fim da escala 6x1.
- Redução da jornada para 36 horas semanais, sem redução de salário.
- Reindustrialização do Estado para gerar empregos qualificados.
- Criação de um plano de obras públicas em habitação, saneamento, escolas e hospitais.
- Ampliação de investimentos públicos para geração de empregos.
- Garantia de direitos aos trabalhadores de aplicativos.
- Criação de plataforma pública estadual de transporte e entregas.
- Fiscalização das condições de trabalho no campo e combate ao trabalho análogo à escravidão.
- Garantia de emprego com carteira assinada e direitos trabalhistas para trabalhadores rurais.
- Garantia do primeiro emprego com direitos trabalhistas para jovens.
- Políticas de emprego e qualificação pública para pessoas LGBTQIA+.
- Cotas para pessoas trans em universidades estaduais e concursos públicos.
- Possibilidade de estatização de grandes empresas que recebam recursos públicos e ameacem fechar ou demitir trabalhadores.
Zucco (PL)
- Criar uma política estadual integrada de trabalho, empreendedorismo e qualificação profissional.
- Adequar a qualificação profissional às demandas do mercado de trabalho.
- Estimular a geração de oportunidades e o aumento da produtividade.
- Fazer do turismo e da economia criativa instrumentos de geração de empregos.
- Melhorar o ambiente de negócios para facilitar o empreendedorismo, os investimentos e a geração de empregos.
- Estimular inovação, ciência e tecnologia para aumentar a competitividade e diversificar a economia.
- Atrair investimentos por meio de concessões, PPPs e grandes projetos de infraestrutura.
- Usar a infraestrutura logística para impulsionar o desenvolvimento econômico.
- Fortalecer a agropecuária como atividade de desenvolvimento econômico e geração de valor.
- Usar o posicionamento internacional do Estado para atrair investimentos e gerar empregos.
- Ampliar o acesso ao trabalho produtivo e à qualificação profissional para egressos do sistema prisional.