Gustavo Moreno/STF; Edilson Rodrigues/Agência Senado Chiquinho Feitosa é irmão de Guiomar Feitosa, ex-esposa do decano do Supremo

Mensagens extraídas pela Polícia Federal do celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, mostram que o empresário Chiquinho Feitosa, ex-cunhado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes , manteve negócios com o banqueiro e o aconselhou a estreitar a relação com o magistrado. As informações foram divulgadas pela Gazeta do Povo e cruzadas com relatos publicados pela Folha de S.Paulo e pelo jornal O Globo.

Feitosa, que é irmão de Guiomar Feitosa, ex-esposa de Gilmar Mendes, tinha um contrato de R$ 500 mil por mês com a Super Empreendimentos, empresa da rede de Vorcaro investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro. Segundo as mensagens, o pagamento aparecia em listas de compromissos financeiros do ex-banqueiro.

Em uma conversa, Feitosa também orientou Vorcaro a estabelecer uma relação direta com Gilmar Mendes. A mensagem foi enviada oito dias depois de uma reunião entre o ex-banqueiro e o ministro, realizada em abril de 2024.

Contrato de R$ 500 mil por mês

Em 2 de outubro de 2024, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, enviou ao banqueiro uma relação de compromissos financeiros. Entre os itens estava a anotação “500K - F&A Super valor mensal (Chiquinho)”.

A referência, segundo a reportagem da Gazeta do Povo, seria ao contrato de Chiquinho Feitosa com a Super Empreendimentos.

Procurado pelo Estadão, Feitosa confirmou que manteve o negócio com a empresa, mas afirmou que a contratação ocorreu por um período curto e que, na época, a companhia não era alvo das suspeitas que posteriormente passaram a fazer parte das investigações.

As mensagens também mostram que o nome de Feitosa aparece em outras listas de pagamentos atribuídas à estrutura financeira de Vorcaro.

Em janeiro de 2025, por exemplo, uma relação de pagamentos pendentes mencionava R$ 500 mil para “FA (Chiquinho)”. Oito dias depois, outra lista registrava R$ 1 milhão para “FA (Chiquinho) - Dez/Jan”.

Feitosa aconselhou Vorcaro a se aproximar de Gilmar

Um dos pontos que chamaram atenção nas mensagens foi a orientação dada por Chiquinho Feitosa a Vorcaro sobre o relacionamento com Gilmar Mendes.

Segundo mensagens obtidas pela colunista Malu Gaspar, de O Globo, Feitosa escreveu ao banqueiro:

“Você tem que começar uma relação direta com ele! É importante para o futuro! Ele é um grande sujeito com grande caráter e um grande amigo.”

A mensagem foi enviada em 19 de abril de 2024, oito dias depois de Vorcaro ter se reunido com Gilmar Mendes no STF.

De acordo com a Folha, a reunião ocorreu em 11 de abril de 2024, no gabinete do ministro, e Vorcaro teria tratado de uma disputa bilionária envolvendo precatórios de empresas do setor sucroalcooleiro. O Banco Master tinha interesse econômico no desfecho dessas ações.

O que Vorcaro tratou com Gilmar Mendes

A reunião de abril de 2024 envolveu o processo ARE 1327995, relacionado à Destilaria Alcídia S/A. A disputa dizia respeito a indenizações e precatórios ligados ao setor sucroalcooleiro.

Em nota, Gilmar Mendes confirmou que recebeu Vorcaro, mas afirmou que o encontro ocorreu na presença de advogados do Banco Master, no gabinete do STF e em ambiente institucional.

O ministro também negou ter conhecimento das tratativas privadas entre Vorcaro e seu ex-cunhado.

“A audiência ocorreu em 11 de abril de 2024, às 18h, no gabinete do Ministro, no Supremo Tribunal Federal, e contou com a presença dos advogados do Banco Master”, afirmou a nota.

Gilmar também destacou que, no processo discutido na reunião, votou contra os interesses do Banco Master.

O julgamento ocorreu na Segunda Turma do STF em junho de 2025. Segundo a manifestação do ministro, ele votou contra o pagamento do precatório defendido pela instituição. Ficou vencido, acompanhado por André Mendonça, enquanto Edson Fachin, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli formaram a maioria favorável à empresa.

Gilmar diz que não responde por relações do ex-cunhado

Na nota, Gilmar Mendes ressaltou que Chiquinho Feitosa é seu ex-cunhado e afirmou não ter conhecimento de qualquer tratativa entre ele e Daniel Vorcaro.

“O Ministro não teve conhecimento de qualquer tratativa entre ele e Daniel Vorcaro, não foi por ele procurado sobre os assuntos mencionados e não responde por relações privadas ou profissionais de ex-parente”, afirmou.

O ministro também apresentou outros julgamentos envolvendo empresas do setor sucroalcooleiro para sustentar que seu posicionamento não favoreceu os interesses relacionados ao Banco Master.

Segundo Gilmar, no processo envolvendo a Raízen, julgado em setembro de 2024, ele votou contra o pagamento do precatório. Em outro caso, envolvendo a Jalles Machado, também teria votado contra o pagamento em duas ocasiões.

Ainda de acordo com a nota, no processo relacionado à Raízen, o ministro pediu destaque em agosto de 2025 e interrompeu um julgamento que, segundo sua manifestação, caminhava em favor da usina.

Projeto de lei também aparece nas mensagens

As relações entre Feitosa e Vorcaro aparecem ainda em outro episódio envolvendo o Congresso Nacional.

Chiquinho Feitosa consta no sistema do Senado como autor do Projeto de Lei 412/2022, que trata da regulamentação do mercado de carbono.

Segundo a Gazeta do Povo, documentos relacionados a esse projeto e ao PL 5174/2023 circularam entre endereços ligados a Ciro Nogueira e ao Banco Master.

Em determinado momento, Vorcaro teria determinado que documentos inicialmente colocados em envelopes do Banco Master fossem transferidos para envelopes brancos antes de serem entregues a um assessor de Ciro Nogueira.

Os documentos analisados pela reportagem, contudo, não esclarecem qual era a finalidade dessa circulação nem apontam participação de Chiquinho Feitosa nesse episódio.

Quem é Chiquinho Feitosa

Chiquinho Feitosa é empresário e ex-senador pelo Ceará. Ele é irmão de Guiomar Feitosa, que foi casada com Gilmar Mendes.

A relação familiar é anterior ao período em que Feitosa aparece nas mensagens de Vorcaro. O próprio gabinete de Gilmar faz questão de classificá-lo como ex-cunhado do ministro.

Além do contrato com a empresa ligada a Vorcaro, as mensagens reveladas pela investigação passaram a colocar Feitosa entre os personagens que aparecem nas conexões financeiras e pessoais mantidas pelo ex-dono do Banco Master.





A Gazeta do Povo informou que procurou Feitosa por meio de uma de suas empresas e de seu filho. O espaço para manifestação foi mantido aberto.

O caso faz parte do conjunto de mensagens e documentos apreendidos pela Polícia Federal nas investigações envolvendo o Banco Master e as relações mantidas por Daniel Vorcaro com empresários, políticos, magistrados e outras autoridades.