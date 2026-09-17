Divulgação Video game

Mike, de apenas 9 anos, usou o cartão corporativo do pai, David Sarkisyan, para impulsionar o canal ‘Mighty Mike Plays’ com anúncios no YouTube e aumentar a audiência de vídeos autorais de Minecraft e Roblox . O valor total gasto em publicidade chegou a US$ 118 mil, equivalente a aproximadamente R$ 607 mil.

David contou que tudo começou de forma inocente. O primeiro vídeo do canal, batizado de ‘Mighty Mike Plays’, mal tinha visualizações.

O primeiro vídeo teve, tipo, cinco visualizações. Não aconteceu nada, não ganhou tração, mas ele adorou. Todo dia ele pedia para gravar outro. David Sarkisyan, pai de Mike

O ponto de partida foi uma iniciativa do próprio David, que aplicou US$ 20 (R$ 103,07) em publicidade para ajudar no crescimento do canal do filho. O cartão corporativo, utilizado por ele nas campanhas de marketing digital da empresa, permaneceu salvo no celular, ao qual Mike tinha livre acesso.

Como o gasto cresceu sem que ninguém percebesse?

A ideia inicial era gastar apenas uma pequena quantia para ajudar o canal a ganhar audiência. O problema é que o cartão continuou disponível no aparelho.

Eu não pensei nem por um segundo que, ao salvar o cartão da minha empresa, ele ficaria disponível toda vez que ele abrisse algum aplicativo. David Sarkisyan, pai de Mike





Mike tinha autorização para comprar moedas Robux, a moeda virtual do Roblox, usando também o cartão corporativo.

Você teria percebido?

O caso chama atenção justamente porque o cartão já estava salvo no celular e podia ser usado em compras. Para Mike, o acesso fazia parte da rotina, mas os gastos com publicidade acabaram chegando a US$ 118 mil (R$ 607 mil).

Canal é encerrado e vídeo de despedida viraliza

Ao tomar conhecimento, David decidiu encerrar o ‘Mighty Mike Plays’ e registrou o momento em um vídeo de despedida com cerca de 14 minutos de duração.

A publicação viralizou rapidamente, superando 420 mil visualizações em apenas um dia. Hoje, o vídeo já passa de 1,1 milhão de visualizações em dois dias.

Para ser honesto, eu também adorei poder sentar do lado dele, vê-lo jogar e ficar genuinamente animado. David Sarkisyan, pai de Mike

Apesar do prejuízo, o pai decidiu não tratar apenas o problema financeiro. David busca seguir o melhor caminho com medidas educativas para orientar o filho.

*Estagiária sob supervisão