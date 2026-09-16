Reprodução/Instagram Empresário e lotérico Alessandro Montenegro

O empresário e lotérico Alessandro Montenegro, conhecido como "Rei do Bolão", participou de seis apostas premiadas em apenas cinco dias. A sequência inclui três grupos que acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência e outros três que levaram prêmios na Mega-Sena.

As maiores boladas vieram na terça-feira (15). Três bolões organizados pela Lotérica Aldeota, de Fortaleza, no Ceará, acertaram a faixa principal da Lotofácil da Independência. Cada grupo recebeu R$ 4.488.579, somando quase R$ 13,5 milhões em prêmios. Montenegro tinha uma cota em cada um deles. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles, que ouviu o empresário.

Os três grupos tinham 100 participantes cada. Segundo Montenegro, uma cota em dois dos bolões custava cerca de R$ 2.930. No terceiro, o valor era de aproximadamente R$ 732. O dinheiro conquistado, portanto, é dividido entre os participantes, não fica integralmente com o dono da lotérica.

A sorte não parou na Lotofácil.

Também na terça, um bolão ligado ao empresário acertou cinco números da Mega-Sena e faturou R$ 319.833. O jogo tinha 11 dezenas e foi dividido em 100 cotas.

Cinco dias antes, na quinta-feira (10), outros dois grupos organizados pela lotérica haviam acertado a quina da Mega-Sena. Um recebeu R$ 689.856,44 e o outro, R$ 459.904,04.

Premiações se acumulam em 2026

A sequência aumenta uma lista que já vinha chamando atenção neste ano. Em agosto, o iG mostrou que Alessandro Montenegro havia chegado ao nono prêmio principal em apostas coletivas, depois de participar de um bolão que dividiu R$ 164,9 milhões da Mega-Sena.

Agora, segundo o empresário, são 15 prêmios principais em 2026. A lista inclui resultados na Mega-Sena, Lotofácil, Quina de São João e Dia de Sorte. A própria Lotérica Aldeota informa que já distribuiu mais de R$ 560 milhões em prêmios ao longo de sua história.

"Ganhar uma vez já seria motivo de muita comemoração. Estar nos três bolões que acertaram os 15 pontos da Lotofácil da Independência é algo muito especial", afirmou Montenegro ao comentar o resultado. Ele destacou que os três grupos reúnem 300 participantes.