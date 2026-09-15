Divulgação/Polícia Civil Pai é preso suspeito de abusar da filha a caminho da escola

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha, de 13 anos, em Corumbá de Goiás, no estado de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o episódio aconteceu na segunda-feira (14), enquanto ele levava a adolescente de carro para a escola.

*Atenção: esta reportagem contém informações sobre violência sexual.

Conteúdo gerado por IA Como identificar sinais de violência contra crianças

A adolescente conseguiu registrar parte da situação com o celular. De acordo com a investigação, o homem teria tocado as partes íntimas da menina mesmo depois de ela pedir que ele parasse. A Polícia Civil informou ainda que o suspeito não tinha o hábito de levá-la à escola, mas insistiu em fazer o trajeto naquele dia.

Após o episódio, a jovem chegou à unidade de ensino chorando e abalada. Funcionários perceberam a situação e acionaram a mãe, que procurou a Delegacia de Polícia de Corumbá de Goiás e relatou o caso.

A menina afirmou aos investigadores que o pai teria oferecido R$ 200 para que ela não contasse à mãe o que havia ocorrido. A partir da denúncia e do material registrado no celular, policiais fizeram buscas e localizaram o homem ainda na segunda-feira.

Suspeito nega versão da filha

Durante o interrogatório, o homem negou ter tocado as partes íntimas da adolescente e afirmou que teria passado a mão apenas nas pernas dela. Sobre os R$ 200, disse que pretendia dar o dinheiro à jovem e que pediu que ela não comentasse o episódio para evitar uma interpretação errada da mãe. As declarações foram relatadas pela delegada responsável pelo caso e reproduzidas pelo Portal Papo Aberto.

Segundo a delegada, a versão apresentada pelo suspeito entra em conflito com os elementos reunidos no auto de prisão em flagrante. A Polícia Civil apura também se a conduta foi planejada.

O homem foi encaminhado para uma unidade prisional e ficou à disposição da Justiça. Até o momento não havia informação sobre o resultado da audiência de custódia prevista para esta terça-feira (15).

A identidade do suspeito não foi divulgada para preservar a adolescente.