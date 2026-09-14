Reprodução Redes Sociais O cantor sertanejo Jonas Rocha, de 38 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra um poste em uma avenida de Campinas (SP)

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o carro dirigido pelo cantor sertanejo Jonas Alves da Rocha, de 38 anos, bateu contra um poste na Avenida John Boyd Dunlop, na cidade de Campinas, em São Paulo. O acidente aconteceu na madrugada de sábado (12), e o artista morreu no local.

As imagens mostram o veículo seguindo pela avenida antes de atingir o poste. A batida ocorreu por volta das 4h, no sentido Centro-bairro, próximo ao Atacado Higa, na região do Satélite Íris.

Jonas se apresentava como cantor sertanejo na região de Campinas e era conhecido entre amigos e familiares pela atuação na música. Após a confirmação da morte, pessoas próximas ao artista publicaram mensagens de despedida nas redes sociais.

Reprodução Redes Sociais Amigos e familiares utilizaram as redes sociais para prestar homenagens





Cantor deixa dois filhos

Jonas tinha cerca de 2,3 mil seguidores em uma rede social, onde compartilhava principalmente registros de apresentações e momentos relacionados à carreira artística. Ele também publicava fotos e mensagens sobre a família.

Segundo um amigo, o cantor era casado e deixa dois filhos.

Em uma publicação feita em dezembro de 2023, Jonas homenageou um dos filhos pelo aniversário de 15 anos. Na ocasião, escreveu uma mensagem de carinho e afirmou que o filho era um dos maiores presentes de sua vida.

As homenagens se multiplicaram após a notícia da morte. Amigos lembraram a trajetória do cantor e deixaram mensagens de despedida em suas redes sociais.

Veja alguns comentários na página do cantor:



"Meu amigo, hoje você vai mandar aquele modão pros anjos do céu, foi uma honra te conhecer", disse um seguidor.

"O céu ganhou mais uma estrela, descansa em paz, que Deus te receba de braços abertos"

"Descansa em paz meu amigo, que o Senhor Jesus te receba de braços abertos, aqui você vai fazer muita falta. Deus conforte o coração de toda sua família".

Batida aconteceu durante a madrugada

De acordo com informações da Polícia Militar e da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), três pessoas estavam no veículo no momento do acidente.

Reprodução As imagens mostram o veículo seguindo pela avenida antes de atingir o poste

Jonas morreu ainda no local. Um dos passageiros foi socorrido por equipes de resgate e levado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Também não havia detalhes confirmados sobre o terceiro ocupante do carro.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão.

Um amigo de Jonas relatou que o veículo poderia ter aquaplanado na avenida. Segundo ele, os pneus do carro haviam sido trocados recentemente. A hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades e deverá ser analisada durante a investigação.

O acidente deixou familiares, amigos e pessoas que acompanhavam o trabalho do cantor nas redes sociais consternados.