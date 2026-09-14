Foto: Divulgação/Polícia de Lakeland Polícia priorizou resgate das crianças, de 2 anos e 10 meses de idade

Um homem de 27 anos foi preso após fugir da polícia para área de mata, conhecida pela presença de jacarés, carregando duas crianças. Ele se envolveu em acidente e era suspeito por dirigir sob efeito de álcool.

Durante a perseguição, imagens de drone capturaram Isaac Kinsey cair várias vezes na água, com as crianças. O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (09), na Flórida,

Anteriormente, Isaac avançou e capotou em uma área de obras ignorando sinalizações. Ele estava com a carteira de habilitação vencida.

De acordo com a polícia de Lakeland, local onde tudo aconteceu, assim que a corporação encontrou duas cadeirinhas infantis no carro iniciou buscas de drone para resgate e captura do suspeito.

Os policiais conseguiram resgatar a criança de 2 anos e o bebê de 10 meses, além de prender Isaac. Os meninos apresentavam ferimentos leves, mas logo foram liberados do hospital, conforme o New York Post.

A polícia ainda relatou que Isaac confessou ter dirigido sob efeito de entorpecentes. Ele foi acusado por 11 crimes , incluindo negligência infantil, já que entrou em uma área alagada conhecida pela presença de jacarés e deixou as crianças caírem.

Não foi confirmado se Isaac era pai dos meninos, nem por que motivo ele atravessou a área sinalizada que ocasionou o acidente.





Polícia classificou caso como “sorte”

Segundo a polícia de Lakeland, Isaac e as crianças tiveram sorte por não terem se envolvido em um ataque de algum animal selvagem e por terem escapado sem ferimentos graves do acidente. Ainda, os oficiais destacaram que as crianças podiam ter se afogado.

Lakeland é conhecida pelos pântanos habitados por jacarés. O nome da cidade faz referência aos lagos, inclusive.