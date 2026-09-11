Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas
Imagem gerada por IA - iG
Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas

Uma camada de tinta branca sobre o telhado foi suficiente para mudar a temperatura  dentro de centenas de casas na Filadélfia, nos Estados Unidos. Entre os anos de 2001 e 2003, um programa voltado principalmente a idosos de baixa renda aplicou revestimentos reflexivos nas coberturas de cerca de 340 residências e passou a medir quanto calor ainda conseguia atravessar o teto.

Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas
Energy Coordinating Agency/City of Philadelphia
Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas


Os resultados foram positivos e apareceram nos dias mais quentes das respectivas estações anuais. A temperatura medida junto à parte interna do teto das casas caiu entre entre 2,2°C a 2,8°C. Já nos quartos do andar superior, sem  ar-condicionado, a redução do ar ambiente ficou em torno de 1°C.  Com tamanha diminuição, o  calor percebido pelas pessoas dentro das casas caiu pela metade.

A cobertura branca é uma solução minimamente intrusiva para o resfriamento urbano que tem um efeito imediato em comparação com outras opções que exigem mais intervenção. Kiran Kumar Donthu, pesquisador da Nanyang Technological University





Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas
Imagem gerada por IA - iG
Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas


O efeito sobre a entrada de calor pelo teto, por sua vez, foi ainda maior. Uma atualização publicada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, apontou uma redução  de quase 80% no ganho térmico vindo da cobertura. O levantamento acompanhou a temperatura e a umidade em 35 imóveis diferentes, comparando a sensação nas residências antes e depois da intervenção.

Os dados de temperatura mostram padrões claros dos impactos do programa, consistentes com as expectativas. Relatório técnico citado da EPA




Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas
Imagem gerada por IA - iG
Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas


O desfecho foi favorável, apesar do material usado não se tratar de uma tinta branca convencional. A Agência Coordenadora de Energia, ONG sem fins lucrativos fundada em 1984, utilizou revestimentos com alta capacidade de refletir a radiação solar. Ademais, a tinta foi combinada a um reforço de isolamento térmico em parte das casas estudadas.

Por que um telhado branco esquenta menos?

Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas
Imagem gerada por IA - iG
Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas


A explicação passa pelo chamado albedo, nome dado a superfícies escuras que absorvem uma parcela maior da energia recebida do Sol. Cientificamente falando, as tintas claras refletem mais radiação antes que ela seja transformada em calor e transferida para dentro do imóvel.

Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas
Reprodução Wikimedia Commons/Briq Formation
Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas


A diferença dos telhados brancos também apareceu no consumo elétrico das casas. À época, a iniciativa Philadelphia Cool Homes Project registrou uma economia média de cerca de 560 kWh por ano na energia usada para climatização em cada residência atendida. A conclusão do projeto foi tão positiva que, mais de duas décadas depois, a cidade da Pensilvânia voltou a testar a mesma estratégia.

Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas
Imagem gerada por IA - iG
Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas


Desde o fim de 2025, 62 casas do bairro Strawberry Mansion receberam de forma gratuita  o  revestimento branco  através de um projeto da Prefeitura da Filadélfia em parceria com a mesma Agência Coordenadora de Energia. O projeto serviu de inspiração para experimentos posteriores, indicando que a ideia também pode funcionar em uma escala maior.

Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas
Imagem gerada por IA - iG
Telhados pintados de branco diminuem temperatura das casas


Um estudo da University College London, na Inglaterra, calculou que a adoção ampla de telhados frios poderia reduzir a temperatura externa média da capital britânica em cerca de 1,2°C.

Chegamos à conclusão de que os telhados frios são a melhor maneira de manter as temperaturas baixas durante os dias extremamente quentes. Kiran Kumar Donthu, pesquisador da Nanyang Technological University,





    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-09-11/cidade-pinta-de-branco-telhados-de-casas-e-reduz-pela-metade-o-calor-interno.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes