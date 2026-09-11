Reprodução Medicamento Soll*Q– 75

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes do medicamento Soll*Q– 75, remédio para problemas metabólicos. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (11).

De acordo com a Agência, o produto é vendido pela empresa Métodos Quantumbio como medicamento da Medicina Tradicional Chinesa (MTC).

Ele é comercializado de forma irregular, diretamente ao consumidor, sem exigência de prescrição de profissional habilitado.

A Anvisa também informou que foi constatada ainda a divulgação de alegações de finalidade terapêutica para o produto.

Com isso, foi determinada a apreensão do produto, além da proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do medicamento.

Todos os lotes do Soll*Q-75 foram afetados com a medida. O medicamento é vendido nas apresentações de 180, 360 e 720 cápsulas de 300 mg ou 150 mg.

Os medicamentos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) normalmente contam com um processo de regularização mais simples para serem vendidos, desde que sigam critérios específicos de formulação e de alegações permitidas.

O problema, segundo a Anvisa, é que o Soll*Q-75 trazia alegações terapêuticas com promessas de tratamento, extrapolando o que era permitido.

O iG acionou a fabricante Métodos Quantumbio, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Ozempic Natural

Na mesma publicação no Diário, a Agência determinou também a proibição da fabricação, da distribuição e da propaganda de qualquer produto à base de berberina que não tenha registro, notificação ou cadastro sanitário no Brasil.

O produto é um composto natural à base de plantas, que ganhou popularidade nas redes sociais, sendo divulgado como "Ozempic Natural".



