MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Candidatos ao governo apresentaram propostas à Justiça Eleitoral

Os candidatos ao governo do Distrito Federal que concorrem às eleições 2026 apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral, cumprindo à legislação eleitoral brasileira.

Com base nos planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o iG traz as prioridades que cada um elencou para a área da educação.

Veja os principais pontos apontados pelos candidatos, organizados em ordem alfabética.

Celina Leão (PP)

Alfabetização até o 2º ano;

ampliação de creches e da educação infantil;

expansão da educação em tempo integral;

modernização da infraestrutura escolar;

valorização e capacitação dos profissionais;

educação inclusiva;

tecnologia, ciência, esporte e formação profissional;

uso de ferramentas digitais e inteligência artificial;

ações de saúde mental nas escolas.



Elisson Ferreira (Agir)

Ampliação de vagas e redução das desigualdades entre as regiões do DF;

recuperação e melhoria da infraestrutura das escolas;

expansão do ensino integral;

valorização e formação continuada dos profissionais;

fortalecimento da gestão democrática;

ampliação da educação técnica e profissional;

integração entre educação, tecnologia, esporte e setor produtivo;

expansão de creches e educação infantil.

Expedito Mendonça (PCO)

Mais verbas para a educação, com a defesa de que recursos públicos sejam destinados somente ao ensino público;

revogação das reformas que, segundo o programa, prejudicam a educação e o ensino público;

fim dos vestibulares e defesa do livre ingresso nas universidades;

piso salarial nacional dos professores de pelo menos R$ 8,5 mil;

eleição direta dos diretores e dos demais cargos de gestão das escolas;

escolas e universidades sob controle da comunidade escolar;

nas universidades, implantação de um governo tripartite, formado por estudantes, professores e funcionários;

jornada de trabalho dos professores de no máximo 30 horas semanais;

estatização do ensino pago;

fim da chamada “ditadura nas escolas” e da perseguição a professores e estudantes;

fim da proibição do uso de celulares nas escolas.

José Roberto Arruda (PSD)

Educação como uma das principais metas do governo;

retomada e ampliação das escolas de educação integral;

jornada ampliada com esporte, inglês e reforço escolar;

valorização dos professores;

ampliação de creches;

expansão da educação profissional;

recuperação da qualidade da rede pública;

uso da educação, esporte e desenvolvimento humano na prevenção da violência.

Kiko Caputo (Novo)

Registro integrado da trajetória do estudante;

expansão de creches e do ensino integral;

educação profissional e tecnológica;

programação, inteligência artificial, robótica e cibersegurança no currículo;

idiomas, educação financeira e empreendedorismo;

Passaporte de Talentos;

convocação de aprovados em concursos;

valorização dos profissionais;

programa Escola que Cuida, voltado à saúde mental e ao bullying;

inclusão de estudantes com deficiência.

Leandro Grass (PT)

Fila zero de creches;

ampliação da educação integral e profissional;

metas de alfabetização e aprendizagem;

concursos e valorização das carreiras da educação;

combate à evasão e busca ativa;

educação inclusiva e atendimento especializado;

reformas e construção de escolas;

bibliotecas, laboratórios, quadras e conectividade;

uso pedagógico de inteligência artificial;

educação antirracista;

gestão democrática;

ampliação da UnDF.

Paula Belmonte (PSDB)

Ampliação gradual da educação integral;

alfabetização e recomposição da aprendizagem;

combate à evasão e ao abandono;

educação inclusiva;

integração entre educação, saúde e assistência social;

ampliação de escolas e vagas;

melhoria da alimentação e infraestrutura;

bibliotecas, laboratórios e quadras;

redução da dependência de professores temporários;

fortalecimento da educação profissional.

Professor Robson (PSTU)

Destinação de pelo menos 30% do orçamento do DF para a educação pública;

valorização dos profissionais;

defesa de uma educação libertadora;

gestão democrática;

fim da militarização das escolas.

Professora Samara Mineiro (UP)

Nomeação dos 3 mil aprovados no último concurso da educação;

realização de novos concursos;

contratação de psicólogos e orientadores educacionais;

redução do número de alunos por sala;

construção e reforma de escolas;

espaços para esporte, cultura e informática;

ampliação da educação integral;

construção de novas creches públicas.

Ricardo Cappelli (PSB)

Alfabetização de 100% das crianças até o fim do 2º ano;

atendimento de 100% da demanda validada por creches;

35% dos estudantes e 50% das escolas com educação integral;

30 mil matrículas na educação profissional;

25% das matrículas da EJA vinculadas à educação profissional;

redução de 50% do abandono no primeiro ano do ensino médio noturno;

1.500 vagas anuais na UnDF;

melhoria da infraestrutura, acessibilidade e conectividade;

valorização dos profissionais;

concursos e redução de contratos temporários.

Rico Pinheiro (PRTB)