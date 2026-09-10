Os candidatos ao governo do Distrito Federal que concorrem às eleições 2026 apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral, cumprindo à legislação eleitoral brasileira.
Com base nos planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o iG traz as prioridades que cada um elencou para a área da educação.
Veja os principais pontos apontados pelos candidatos, organizados em ordem alfabética.
Celina Leão (PP)
- Alfabetização até o 2º ano;
- ampliação de creches e da educação infantil;
- expansão da educação em tempo integral;
- modernização da infraestrutura escolar;
- valorização e capacitação dos profissionais;
- educação inclusiva;
- tecnologia, ciência, esporte e formação profissional;
- uso de ferramentas digitais e inteligência artificial;
- ações de saúde mental nas escolas.
Elisson Ferreira (Agir)
- Ampliação de vagas e redução das desigualdades entre as regiões do DF;
- recuperação e melhoria da infraestrutura das escolas;
- expansão do ensino integral;
- valorização e formação continuada dos profissionais;
- fortalecimento da gestão democrática;
- ampliação da educação técnica e profissional;
- integração entre educação, tecnologia, esporte e setor produtivo;
- expansão de creches e educação infantil.
Expedito Mendonça (PCO)
- Mais verbas para a educação, com a defesa de que recursos públicos sejam destinados somente ao ensino público;
- revogação das reformas que, segundo o programa, prejudicam a educação e o ensino público;
- fim dos vestibulares e defesa do livre ingresso nas universidades;
- piso salarial nacional dos professores de pelo menos R$ 8,5 mil;
- eleição direta dos diretores e dos demais cargos de gestão das escolas;
- escolas e universidades sob controle da comunidade escolar;
- nas universidades, implantação de um governo tripartite, formado por estudantes, professores e funcionários;
- jornada de trabalho dos professores de no máximo 30 horas semanais;
- estatização do ensino pago;
- fim da chamada “ditadura nas escolas” e da perseguição a professores e estudantes;
- fim da proibição do uso de celulares nas escolas.
José Roberto Arruda (PSD)
- Educação como uma das principais metas do governo;
- retomada e ampliação das escolas de educação integral;
- jornada ampliada com esporte, inglês e reforço escolar;
- valorização dos professores;
- ampliação de creches;
- expansão da educação profissional;
- recuperação da qualidade da rede pública;
- uso da educação, esporte e desenvolvimento humano na prevenção da violência.
Kiko Caputo (Novo)
- Registro integrado da trajetória do estudante;
- expansão de creches e do ensino integral;
- educação profissional e tecnológica;
- programação, inteligência artificial, robótica e cibersegurança no currículo;
- idiomas, educação financeira e empreendedorismo;
- Passaporte de Talentos;
- convocação de aprovados em concursos;
- valorização dos profissionais;
- programa Escola que Cuida, voltado à saúde mental e ao bullying;
- inclusão de estudantes com deficiência.
Leandro Grass (PT)
- Fila zero de creches;
- ampliação da educação integral e profissional;
- metas de alfabetização e aprendizagem;
- concursos e valorização das carreiras da educação;
- combate à evasão e busca ativa;
- educação inclusiva e atendimento especializado;
- reformas e construção de escolas;
- bibliotecas, laboratórios, quadras e conectividade;
- uso pedagógico de inteligência artificial;
- educação antirracista;
- gestão democrática;
- ampliação da UnDF.
Paula Belmonte (PSDB)
- Ampliação gradual da educação integral;
- alfabetização e recomposição da aprendizagem;
- combate à evasão e ao abandono;
- educação inclusiva;
- integração entre educação, saúde e assistência social;
- ampliação de escolas e vagas;
- melhoria da alimentação e infraestrutura;
- bibliotecas, laboratórios e quadras;
- redução da dependência de professores temporários;
- fortalecimento da educação profissional.
Professor Robson (PSTU)
- Destinação de pelo menos 30% do orçamento do DF para a educação pública;
- valorização dos profissionais;
- defesa de uma educação libertadora;
- gestão democrática;
- fim da militarização das escolas.
Professora Samara Mineiro (UP)
- Nomeação dos 3 mil aprovados no último concurso da educação;
- realização de novos concursos;
- contratação de psicólogos e orientadores educacionais;
- redução do número de alunos por sala;
- construção e reforma de escolas;
- espaços para esporte, cultura e informática;
- ampliação da educação integral;
- construção de novas creches públicas.
Ricardo Cappelli (PSB)
- Alfabetização de 100% das crianças até o fim do 2º ano;
- atendimento de 100% da demanda validada por creches;
- 35% dos estudantes e 50% das escolas com educação integral;
- 30 mil matrículas na educação profissional;
- 25% das matrículas da EJA vinculadas à educação profissional;
- redução de 50% do abandono no primeiro ano do ensino médio noturno;
- 1.500 vagas anuais na UnDF;
- melhoria da infraestrutura, acessibilidade e conectividade;
- valorização dos profissionais;
- concursos e redução de contratos temporários.
Rico Pinheiro (PRTB)
- Ampliação do Cartão Creche;
- programa Nossa Infância DF;
- acompanhamento do desenvolvimento infantil;
- avaliações bimestrais de desempenho;
- bonificação por metas para escolas que garantirem alfabetização até os 7 anos;
- expansão das escolas de tempo integral;
- ampliação de profissionais de educação física e fisioterapia;
- programa Atleta do Futuro nas escolas.