Candidatos ao governo apresentaram propostas à Justiça Eleitoral
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
Candidatos ao governo apresentaram propostas à Justiça Eleitoral

Os  candidatos ao governo do Distrito Federal  que concorrem às eleições 2026 apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral, cumprindo à legislação eleitoral brasileira.  

Com base nos planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no  DivulgaCandContas, portal de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o  iG  traz as prioridades que cada um elencou para a área da educação.

Veja os principais pontos apontados pelos candidatos, organizados em ordem alfabética.

Celina Leão (PP)

  • Alfabetização até o 2º ano;
  • ampliação de creches e da educação infantil;
  • expansão da educação em tempo integral;
  • modernização da infraestrutura escolar;
  • valorização e capacitação dos profissionais;
  • educação inclusiva;
  • tecnologia, ciência, esporte e formação profissional;
  • uso de ferramentas digitais e inteligência artificial;
  • ações de saúde mental nas escolas.

Elisson Ferreira (Agir)

  • Ampliação de vagas e redução das desigualdades entre as regiões do DF;
  • recuperação e melhoria da infraestrutura das escolas;
  • expansão do ensino integral;
  • valorização e formação continuada dos profissionais;
  • fortalecimento da gestão democrática;
  • ampliação da educação técnica e profissional;
  • integração entre educação, tecnologia, esporte e setor produtivo;
  • expansão de creches e educação infantil.

Expedito Mendonça (PCO)

  • Mais verbas para a educação, com a defesa de que recursos públicos sejam destinados somente ao ensino público;
  • revogação das reformas que, segundo o programa, prejudicam a educação e o ensino público;
  • fim dos vestibulares e defesa do livre ingresso nas universidades;
  • piso salarial nacional dos professores de pelo menos R$ 8,5 mil;
  • eleição direta dos diretores e dos demais cargos de gestão das escolas;
  • escolas e universidades sob controle da comunidade escolar;
  • nas universidades, implantação de um governo tripartite, formado por estudantes, professores e funcionários;
  • jornada de trabalho dos professores de no máximo 30 horas semanais;
  • estatização do ensino pago;
  • fim da chamada “ditadura nas escolas” e da perseguição a professores e estudantes;
  • fim da proibição do uso de celulares nas escolas.

José Roberto Arruda (PSD)

  • Educação como uma das principais metas do governo;
  • retomada e ampliação das escolas de educação integral;
  • jornada ampliada com esporte, inglês e reforço escolar;
  • valorização dos professores;
  • ampliação de creches;
  • expansão da educação profissional;
  • recuperação da qualidade da rede pública;
  • uso da educação, esporte e desenvolvimento humano na prevenção da violência.

Kiko Caputo (Novo)

  • Registro integrado da trajetória do estudante;
  • expansão de creches e do ensino integral;
  • educação profissional e tecnológica;
  • programação, inteligência artificial, robótica e cibersegurança no currículo;
  • idiomas, educação financeira e empreendedorismo;
  • Passaporte de Talentos;
  • convocação de aprovados em concursos;
  • valorização dos profissionais;
  • programa Escola que Cuida, voltado à saúde mental e ao bullying;
  • inclusão de estudantes com deficiência.

Leandro Grass (PT)

  • Fila zero de creches;
  • ampliação da educação integral e profissional;
  • metas de alfabetização e aprendizagem;
  • concursos e valorização das carreiras da educação;
  • combate à evasão e busca ativa;
  • educação inclusiva e atendimento especializado;
  • reformas e construção de escolas;
  • bibliotecas, laboratórios, quadras e conectividade;
  • uso pedagógico de inteligência artificial;
  • educação antirracista;
  • gestão democrática;
  • ampliação da UnDF.

Paula Belmonte (PSDB)

  • Ampliação gradual da educação integral;
  • alfabetização e recomposição da aprendizagem;
  • combate à evasão e ao abandono;
  • educação inclusiva;
  • integração entre educação, saúde e assistência social;
  • ampliação de escolas e vagas;
  • melhoria da alimentação e infraestrutura;
  • bibliotecas, laboratórios e quadras;
  • redução da dependência de professores temporários;
  • fortalecimento da educação profissional.

Professor Robson (PSTU)

  • Destinação de pelo menos 30% do orçamento do DF para a educação pública;
  • valorização dos profissionais;
  • defesa de uma educação libertadora;
  • gestão democrática;
  • fim da militarização das escolas.

Professora Samara Mineiro (UP)

  • Nomeação dos 3 mil aprovados no último concurso da educação;
  • realização de novos concursos;
  • contratação de psicólogos e orientadores educacionais;
  • redução do número de alunos por sala;
  • construção e reforma de escolas;
  • espaços para esporte, cultura e informática;
  • ampliação da educação integral;
  • construção de novas creches públicas.

Ricardo Cappelli (PSB)

  • Alfabetização de 100% das crianças até o fim do 2º ano;
  • atendimento de 100% da demanda validada por creches;
  • 35% dos estudantes e 50% das escolas com educação integral;
  • 30 mil matrículas na educação profissional;
  • 25% das matrículas da EJA vinculadas à educação profissional;
  • redução de 50% do abandono no primeiro ano do ensino médio noturno;
  • 1.500 vagas anuais na UnDF;
  • melhoria da infraestrutura, acessibilidade e conectividade;
  • valorização dos profissionais;
  • concursos e redução de contratos temporários.

Rico Pinheiro (PRTB)

  • Ampliação do Cartão Creche;
  • programa Nossa Infância DF;
  • acompanhamento do desenvolvimento infantil;
  • avaliações bimestrais de desempenho;
  • bonificação por metas para escolas que garantirem alfabetização até os 7 anos;
  • expansão das escolas de tempo integral;
  • ampliação de profissionais de educação física e fisioterapia;
  • programa Atleta do Futuro nas escolas.
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