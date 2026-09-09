JAXA/ISAS/DARTS/Kevin M. Gill/ Flickr Sonda japonesa Akatsuki capturou esta impressionante imagem ultravioleta de Vênus em 23 de dezembro de 2016

As nuvens de Vênus podem apresentar condições mais interessantes para a química da vida do que se imaginava. Um novo estudo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, mostrou que peptídeos podem sobreviver em ácido sulfúrico concentrado e formar estruturas tridimensionais específicas.

A descoberta é relevante porque as nuvens do planeta são compostas por gotículas de ácido sulfúrico, ambiente considerado extremamente hostil para a vida como a conhecemos. No entanto, os resultados indicam que algumas moléculas importantes para os organismos podem permanecer estáveis nessas condições.

O estudo foi publicado em 4 de setembro de 2026, com revisão por pares, nos Anais da Academia Nacional de Ciências (PNAS). As informações são do EarthSky, com base no trabalho dos pesquisadores do MIT.

Peptídeos podem resistir ao ácido sulfúrico

Os peptídeos são cadeias curtas de aminoácidos e funcionam como blocos de construção das proteínas.

Os pesquisadores analisaram o comportamento dessas moléculas em uma solução composta por aproximadamente 98% de ácido sulfúrico, simulando as condições das gotículas presentes nas nuvens de Vênus.

A expectativa inicial seria que as moléculas fossem destruídas pelo ambiente extremamente ácido. Entretanto, os experimentos mostraram que os peptídeos permaneceram estáveis durante várias semanas.

Um dos motivos apontados pelos pesquisadores é a pequena quantidade de água presente na solução. A água é necessária para uma reação chamada hidrólise, que pode quebrar as ligações dos peptídeos.

Com pouca água disponível, as moléculas conseguiram permanecer preservadas.

Moléculas também mudaram de forma

A descoberta não se limita à sobrevivência dos peptídeos. Durante os experimentos, os pesquisadores observaram que algumas das moléculas formaram estruturas tridimensionais específicas mesmo dentro do ácido sulfúrico.

Um dos peptídeos analisados, chamado HHQ, possui sete aminoácidos. Em água comum, ele apresenta uma estrutura semelhante a folhas beta. Já na solução de ácido sulfúrico, passou a apresentar uma configuração parecida com a letra grega ômega.

Essa estrutura é conhecida como alça ômega e pode ser encontrada em algumas proteínas.

Outros dois peptídeos analisados, chamados HHQ13 e K7, também formaram alças ômega.

Segundo os pesquisadores, as moléculas de ácido sulfúrico podem atuar como uma espécie de suporte, deslizando para o centro das estruturas e ajudando a mantê-las estáveis.

Por que as estruturas são importantes?

A forma tridimensional das proteínas é fundamental para que elas desempenhem determinadas funções biológicas.

Na vida terrestre, as alças ômega participam do enovelamento das proteínas e do reconhecimento molecular. Por isso, o fato de peptídeos conseguirem formar estruturas semelhantes em um ambiente extremamente ácido chamou a atenção dos cientistas.

A pesquisadora Mei Hong, uma das autoras principais do estudo, destacou que, se os peptídeos conseguirem chegar às camadas de ácido sulfúrico das nuvens de Vênus, eles podem permanecer preservados e assumir estruturas tridimensionais capazes, potencialmente, de desempenhar alguma função.

Isso significa que existe vida em Vênus?

O estudo não encontrou organismos vivos em Vênus e também não comprova que exista vida nas nuvens do planeta.



A descoberta aponta, na verdade, para uma possibilidade química. Os pesquisadores demonstraram que peptídeos podem sobreviver em ácido sulfúrico concentrado e formar estruturas organizadas, algo que antes era considerado muito improvável.

A questão que permanece em aberto é se essas estruturas poderiam efetivamente desempenhar funções biológicas em um ambiente como o das nuvens de Vênus.

A pesquisadora Sara Seager, também do MIT e coautora do trabalho, destacou que a vida depende de proteínas com formatos específicos para que elas consigam se ligar a determinados alvos e exercer suas funções.

Meteoritos podem levar componentes às nuvens

Outro ponto levantado pelos pesquisadores é que meteoritos que carregam componentes básicos dos peptídeos entram regularmente na atmosfera de Vênus.

Isso abre a possibilidade de que essas moléculas possam chegar às nuvens e, caso consigam sobreviver às condições do ambiente, atuar como componentes químicos importantes.

Em experimentos iniciados em 2020, Seager e seus colegas já haviam analisado a capacidade de diferentes moléculas biológicas de sobreviver em uma solução de ácido sulfúrico quase puro.

Os pesquisadores observaram que ácidos nucleicos, lipídios e aminoácidos sobreviveram ao ambiente utilizado nos testes.

Os novos experimentos ampliaram essa investigação para os peptídeos.

Vênus pode ter uma química diferente da Terra

A superfície de Vênus é extremamente quente e inóspita. As condições nas nuvens, porém, são diferentes, já que em determinadas altitudes, as temperaturas são mais semelhantes às encontradas na Terra, além de existirem pequenas quantidades de água nas gotículas.

O principal obstáculo continua sendo a presença de ácido sulfúrico em alta concentração.

Mesmo assim, os novos resultados indicam que esse ambiente pode não destruir necessariamente todas as moléculas associadas à vida.

Em 2024, outro grupo de cientistas também havia encontrado evidências de que aminoácidos poderiam sobreviver nas nuvens de Vênus. Já um estudo de 2025 sugeriu que as gotículas das nuvens poderiam conter menos ácido sulfúrico e mais água do que se imaginava anteriormente.

Descoberta pode ajudar na busca por vida fora da Terra

As implicações do estudo podem ir além de Vênus. Os resultados levantam a possibilidade de que moléculas biológicas complexas consigam manter estruturas organizadas em ambientes muito diferentes daqueles encontrados na Terra.

Uma das possibilidades discutidas pelos pesquisadores envolve o ácido nucleico peptídico (PNA), uma molécula sintetizada artificialmente semelhante ao DNA. No PNA, a estrutura tradicional de açúcar e fosfato do DNA é substituída por uma estrutura baseada em peptídeos.





Para os cientistas, a descoberta reforça a necessidade de considerar formas diferentes de química biológica na busca por vida em outros mundos.

Por enquanto, não há confirmação de vida em Vênus. O que o novo estudo mostra é que moléculas importantes para a biologia podem sobreviver e adquirir estruturas organizadas em um ambiente extremamente ácido, o que amplia as possibilidades sobre onde e como a química necessária à vida pode existir.